Resultados de las elecciones: Arizona aprueba una propuesta que desafía la ley migratoria federal

Los votantes de Arizona aprobaron en las elecciones que la policía local pueda arrestar a los inmigrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente al estado desde México, una autoridad que invade el poder del gobierno federal sobre la aplicación de las leyes de inmigración, pero que no entraría en vigor de inmediato, si es que llega a hacerlo.

Con la aprobación de la Propuesta 314, Arizona se convierte en el más reciente estado en poner a prueba los límites de lo que las autoridades locales pueden hacer para frenar la inmigración ilegal. En el último año, los legisladores republicanos en Texas, Iowa y Oklahoma han aprobado leyes migratorias. En cada caso, los tribunales federales han detenido los esfuerzos de esos estados para hacerlas cumplir.

Siendo el único 'estado péndulo' presidencial que limita con México, Arizona no es ajeno a una amarga división en la política de inmigración. Desde principios de la década de 2000, la frustración por la aplicación federal de la ley en la frontera de Arizona con México ha inspirado un movimiento para involucrar a los departamentos de policía locales, que tradicionalmente habían dejado las tareas fronterizas en manos del gobierno federal, en la aplicación de la ley migratoria.

La Legislatura estatal aprobó en 2005 una prohibición del tráfico de inmigrantes que permitía al entonces sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, llevar a cabo medidas represivas contra la inmigración. Luego, en 2007, dio paso a una prohibición a los empleadores de contratar a sabiendas a personas que se encuentran en el país ilegalmente. Y una histórica ley de inmigración de 2010 exigió a la policía cuestionar el estatus legal de las personas sospechosas de estar en el país sin autorización.

A los votantes de Arizona se les ha pedido que decidan asuntos relacionados con la inmigración anteriormente. Aprobaron una ley de 2004 que negaba algunos beneficios gubernamentales a las personas que se encontraban en el país ilegalmente y una ley de 2006 que declaraba que el inglés era el idioma oficial del estado.

Los legisladores republicanos de Arizona dicen que la propuesta era necesaria para ayudar a asegurar la frontera, ya que culpan a la administración de Joe Biden por un aumento de la inmigración ilegal. Los niveles récord de cruces ilegales se han desplomado en los últimos meses, tras las medidas de la Casa Blanca para endurecer las restricciones al asilo.

Quienes se oponían a la Propuesta 314 argumentaban que dañaría la economía y la reputación de Arizona, además de conducir a la discriminación racial de los latinos. Citan la discriminación racial que sufrieron los latinos cuando Arpaio dirigía la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa.

En 2013, un juez federal dictaminó que los latinos habían sido discriminados racialmente en las patrullas de Arpaio que se centraban en los inmigrantes, lo que llevó a una reforma ordenada por la corte de la agencia, que costaría a los contribuyentes 314 millones de dólares en costos legales.

La Propuesta 314 convierte en delito estatal el ingreso ilegal de personas a Arizona desde México fuera de los puertos de entrada oficiales, dándole a las fuerzas del orden locales y estatales el poder de arrestarlas, y a los jueces estatales ordenar su deportación. Quienes hagan cumplir la ley estarían protegidos de demandas civiles.

Sin embargo, estas disposiciones no serán aplicables de inmediato. Un infractor no podría ser procesado hasta que una ley similar en Texas u otro estado haya estado en vigor durante 60 días consecutivos.

Los legisladores republicanos de Arizona que votaron a favor de poner la medida en la boleta se referían al Proyecto de Ley 4 del Senado de Texas. El proyecto de ley, promulgado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en diciembre, supuestamente permitiría a las fuerzas del orden locales y estatales arrestar a personas acusadas de ingresar ilegalmente a Texas desde México.

Un tribunal federal de apelaciones suspendió esa ley en marzo. El mes siguiente, un panel de jueces federales escuchó a un abogado de Texas que defendía la ley y a abogados del Departamento de Justicia que argumentaban que invadía la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración. El panel aún no ha publicado su decisión.

Otras disposiciones de la Propuesta 314 no dependen de leyes similares fuera de Arizona, como por ejemplo la venta de fentanilo que resulte en la muerte de una persona se convertirá inmediatamente en un delito grave punible con hasta 10 años de prisión, y la presentación de documentación falsa al solicitar empleo o intentar recibir beneficios de programas locales, estatales y federales por parte de un no ciudadano será un delito estatal.

