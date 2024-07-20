Por qué este fin de semana será crítico para la campaña de Biden y podrá decidir su futuro

Video ¿Votantes demócratas apoyarían a un candidato diferente a Biden para enfrentar a Trump? Análisis en Línea de Fuego

A pesar de una semana de paradas de campaña, entrevistas e insistencia en que es el mejor candidato para enfrentar al republicano Donald Trump, el presidente Joe Biden, enfermo con covid-19, no ha podido suavizar la presión para que abandone la carrera de 2024.

Biden tiene ante sí importantes opciones este fin de semana que podrían marcar la dirección del país y su partido mientras la nación se encamina hacia las elecciones de noviembre con un Partido Republicano enérgico después de la Convención en la que se efectivizó la nominación republicana de Trump para tratar de recuperar la Casa Blanca.

Casi 35 demócratas en el Congreso dicen que es hora de que Biden abandone la carrera —12 se presentaron solo el viernes— y se espera que más legisladores se pronuncien en los próximos días. Los donantes han expresado inquietudes. Y una organización que pide a Biden que "pase la antorcha" planeó un mitin el sábado en la Casa Blanca.

“No hay alegría en reconocer que no debería ser nuestro candidato en noviembre”, dijo el representante demócrata Morgan McGarvey de Kentucky, uno de los demócratas que lo instó a abandonar la carrera. “Pero lo que está en juego en esta elección es demasiado importante y no podemos arriesgarnos a que el foco de la campaña sea algo que no sea Donald Trump”.

La encrucijada demócrata vs la unificada imagen republicana

El impasse se ha vuelto cada vez más insostenible para el partido y sus líderes, a un mes de la Convención Nacional Demócrata, que debería ser un momento unificador para nominar a su presidente en ejercicio para enfrentar a Trump. En cambio, el partido se encuentra en una encrucijada.

Está creando un marcado contraste con los republicanos que, después de años de amargas y caóticas luchas internas por Trump, esencialmente han aceptado que él tome de control del Partido Republicano y con él, buena parte de la extrema derecha, a pesar de su condena penal en el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels y de la acusación penal federal pendiente por intentar anular las elecciones de 2020 antes del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Desde su casa en la playa de Delaware, Biden, de 81 años, se encuentra aislado por una infección de Covid, pero también políticamente con un pequeño círculo de familiares y asesores cercanos. El médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, dijo el viernes que el presidente todavía tenía tos seca y ronquera, pero que sus síntomas de habían mejorado.

El equipo del presidente insistió en que está listo para regresar a la campaña la próxima semana para contrarrestar, lo que llamó una "visión oscura" presentada por Trump. "Juntos, como partido y como país, podemos y lo derrotaremos en las urnas. Hay mucho en juego y la elección es clara. Juntos, ganaremos", dijo Biden en un comunicado el viernes.

Y el problema demócrata no termina en Biden

Pero el debate y las pasiones se están intensificando. Los donantes de la campaña están preocupados. Y los demócratas no solo están divididos sobre si Biden debería permanecer en la carrera o hacerse a un lado, sino que tampoco tienen consenso sobre cómo elegir a un sucesor.

Los demócratas que piden que Biden se baje no parecen haberse unido en torno a un plan sobre lo que sucedería a continuación, por ahora. Muy pocos de los legisladores han mencionado a Harris y algunos han dicho que están a favor de un proceso de nominación abierto.

Los senadores demócratas Jon Tester de Montana y Peter Welch de Vermont han pedido que Biden abandone la carrera y han dicho que estarían a favor de un proceso de nominación abierto en la convención.

Otros demócratas dicen que sería políticamente impensable pasar por encima de Harris, la primera mujer vicepresidenta del país, que es negra y del sudeste asiático.

La representante de Minnesota Betty McCollum, que se encuentra entre quienes pidieron que Biden se hiciera a un lado, apoyó explícitamente a Harris como reemplazo. “En el camino hacia la victoria en la Casa Blanca, pido al presidente Biden que libere a sus delegados y empodere a la vicepresidenta Harris para que se presente y se convierta en la candidata demócrata a la presidencia”, dijo McCollum.

¿Qué puede hacer Biden para 'seducir' a los que piden que baje su candidatura?

No está claro qué más podría hacer el presidente. No está claro si es que puede hacer algo para revertir el rumbo y recuperar a los legisladores y a los votantes demócratas que desconfían de su capacidad para derrotar a Trump y cumplir otro mandato después de su decepcionante actuación en el debate del mes pasado.

Casi dos tercios de los demócratas dicen que Biden debería retirarse de la carrera presidencial y dejar que su partido nomine a un candidato diferente, según una nueva encuesta de AP-NORC, lo que socava drásticamente su afirmación posterior al debate de que los “demócratas promedio” todavía están con él incluso si algunos “grandes nombres” se están volviendo contra él.

Al mismo tiempo, una mayoría de los demócratas cree que Kamala Harris haría un buen trabajo, según una encuesta separada de AP-NORC.

Biden, que envió una desafiante carta a los demócratas en el Congreso tras su actuación en el debate prometiendo permanecer en la carrera, aún no ha visitado el Capitolio para reforzar el apoyo. El presidente llevó a cabo una ronda de conversaciones virtuales con varios grupos parlamentarios la semana pasada, algunas de las cuales terminaron mal.

Durante una llamada con el Caucus Hispano del Congreso, un demócrata, el representante Mike Levin de California, le dijo a Biden que debería hacerse a un lado. Durante otra con el Caucus Progresista del Congreso, Biden se puso a la defensiva cuando el representante Jared Huffman de California le pidió que considerara reunirse con los principales líderes del partido sobre el camino a seguir.

Al mismo tiempo, Biden todavía tiene fuertes partidarios. Obtuvo el viernes el apoyo del brazo de campaña del Caucus Hispano del Congreso y tiene el respaldo de los líderes del Caucus Negro del Congreso y del Caucus Progresista del Congreso.