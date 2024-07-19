Esto es lo que puede ocurrir en el Partido Demócrata si Biden decide renunciar a su candidatura

Video El presidente Biden reacciona a algunos de sus seguidores que públicamente le piden que renuncie.

Con el inicio de la Convención Nacional Demócrata previsto para el 19 de agosto en Chicago, es poco el tiempo que le queda al presidente Joe Biden para decidir si continúa con sus aspiraciones a la reelección o da paso a un líder más joven y mejor posicionado para enfrentar al expresidente Donald Trump. La situación crea la interrogante de qué ocurriría si Biden finalmente desiste de sus aspiraciones, una escenario que no está garantizado pero que parece cada vez más posible.

Después de una breve pausa tras el atentado contra la vida de Trump en Pensilvania, los llamados demócratas al retiro de Biden han regresado y aumentado, mientras su campaña sostiene que la candidatura sigue adelante y Biden se mantiene en silencio aislado en su casa de Delaware con covid-19, reuniéndose con líderes demócratas de alto nivel quienes presumiblemente le están presentando una visión real del panorama electoral que enfrenta.

Antes del diagnóstico el miércoles, Biden dijo que consideraría retirarse de la campaña bajo consejo de sus médicos, un cambio de tono notable respecto a días anteriores, cuando decía que solo el “todopoderoso” podría retirarlo de la contienda.

PUBLICIDAD

Estas son algunas de las interrogantes sobre los pasos que seguirían si Biden finalmente accede a los crecientes llamados al retiro de sus aspiraciones reelectorales.

¿Quién reemplazaría a Biden?

La persona mejor posicionada para tomar el testigo presidencial demócrata de manos de Biden es la vicepresidenta Kamala Harris, la actual compañera de fórmula del presidente.

Algunos poderosos donantes se han manifestado a favor de la candidatura de Harris e incluso el propio Biden dijo en una conferencia de prensa el pasado 11 de julio que no la habría elegido como su vicepresidente en 2020 “a menos que pensara que estaba calificada para ser presidenta”.

“ Obviamente, la vicepresidenta es la elección lógica”, dijo Meena Bose, directora del Centro Peter S. Kalikow para el Estudio de la Presidencia Estadounidense de la Universidad de Hofstra, en una entrevista con CNBC.

Bose explicó que Harris ya había sido examinada cuando se unió a la campaña de Biden en 2020 y que el dinero recaudado por la campaña se transferiría a ella si asumiera la candidatura.

"El tiempo es realmente escaso y es difícil montar una campaña para alguien que no sea la vicepresidenta", dijo Bose.

Pero ese posicionamiento no quiere decir que el partido esté obligado a nominar a Harris. Otros aspirantes estarán en libertad de manifestar su intención de disputar la candidatura a la vicepresidenta. Los delegados a la convención tendrán la última palabra.

¿Cómo se elegiría el nuevo candidato?

El candidato presidencial del partido es elegido por el voto de los delegados a la Convención Nacional Demócrata. Actualmente la gran mayoría de ellos está comprometida a votar por Biden, pero si el presidente se retira quedarán en libertad de votar por quien quieran.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los líderes del partido podrían unirse alrededor de un único candidato y presentarlo ante los delegados como la única opción para que aprueben su nominación.

En caso contrario, los demócratas enfrentarían un escenario de 'convención abierta', con varios candidatos haciendo maquinaciones para conseguir votos, algo que no ha ocurrido desde 1968, y que podría causar fisuras traumáticas en el Partido Demócrata que necesita estar unido para enfrentar a Trump, a quien consideran como una amenaza existencial para la continuidad democrática de Estados Unidos

¿Cuándo votarán los delegados?

Normalmente, la elección final de un candidato presidencial tiene lugar en la convención del partido en el que compite. Dicha elección se hace durante un procedimiento conocido como el “pase de lista”, en el que el jefe de la delegación de cada estado es llamado a decir en viva voz por quién votan los delegados de su estado.

Para 2024, sin embargo, el Comité Nacional Demócrata decidió llevar a cabo esa votación de manera virtual días antes de la convención, de manera de poder presentar a su candidato a tiempo en el estado de Ohio cuyo plazo para hacerlo se vencía antes de la celebración de la Convención Nacional Demócrata.

A pesar de que Ohio extendió el plazo, el Comité Nacional Demócrata ha insistido en realizar el pase de lista virtual antes de la convención, lo que ha molestado a muchos líderes demócratas ya que restaría tiempo para resolver una situación complicada.

PUBLICIDAD

Si se cancela el plan, el candidato será elegido durante la convención.

¿Cómo ocurre la elección del candidato si no hay un consenso en el partido?

Si el partido no logra presentar una candidatura de consenso, se activa la 'convención abierta' con varios aspirantes disputándose la candidatura del partido, en el que los delegados estarían en libertad de votar por su opción favorita.

En la primera ronda de votación solo podrán votar los cerca de 3,900 delegados comprometidos elegidos en las elecciones primarias, pero si en esa ronda no se logra elegir un candidato, cerca de 700 líderes del partido y funcionarios electos conocidos -como superdelegados- podrán votar en las siguientes rondas hasta que finalmente un aspirante consiga una mayoría simple de los votos y se convierta en el nuevo candidato presidencial del Partido Demócrata.

Vea también: