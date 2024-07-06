¿Por qué las meteduras de pata de Biden opacan las de Trump?

Video "No sé debatir tan bien como antes, pero sé decir la verdad": Biden tras el debate presidencial de CNN

Si Joe Biden ganara las próximas elecciones de Estados Unidos en noviembre tendría 82 años al asumir el cargo y volvería a batir el récord como la persona de mayor edad en ser elegida presidente del país.

Las críticas a su edad son una constante desde el inicio de campaña. Pero fue su performance durante el debate frente a Donald Trump —en el que se mostró por momentos desorientado, titubeó y pareció quedarse en blanco en varias ocasiones— lo que disparó alarmas, incluso entre demócratas, sobre su agilidad mental.

Biden, sin embargo, declaró en una entrevista con ABC (la primera desde el pésimo debate) que "no se va a ningún lado" y que "solo Dios" podría hacer que abandonara la carrera presidencial.

Pero, ¿qué hay del expresidente Donald Trump, el contrincante republicano de 78 años? Tiene solo tres años y medio menos y también se ha mostrado perdiendo el hilo de lo que dice en varios eventos públicos. Pero eso no está siendo un tema de la campaña.

¿Por qué se habla de los despistes y edad de Biden y no de la de Trump?

Ya antes del debate del pasado 27 de junio, que perjudicó a Biden, las encuestas de opinión mostraban que los estadounidenses estaban más preocupados por la avanzada edad de Biden que por la de Trump.

¿Por qué, si ambos tienen casi la misma edad? Expertos creen que Trump ha logrado disimular su edad con técnicas como la comunicación agresiva y mostrándose enérgico en sus discursos, incluso si pierde el hilo.

Trump, además, ha cultivado una imagen de 'candidato fuerte y más jovial' con el cuidado de su aspecto físico: su pelo teñido de rubio, su lograda y abultada cabellera, la piel constantemente bronceada.

El historiador presidencial Timothy Naftali dijo, semanas atrás, que si bien el republicano proyecta energía en apariciones públicas, algo que lo hace parecer más vital, esto no significa que sea más agudo mentalmente. "Al escuchar a los dos hombres, no queda claro quién tiene mejor dominio de sus facultades", declaró a la agencia Reuters.

Allan Lichtman, profesor de historia en la American University y conocido pronosticador presidencial, dijo que Trump había cometido errores y difundido a tal nivel información falsa que debería generar más preguntas y preocupaciones sobre su aptitud mental.

"La gente de alguna manera se centra en los errores que ha cometido Biden mientras ignora por completo la forma en que Trump parece estar completamente desvinculado de la realidad", aseguró.



En efecto, el expresidente destacó en el debate electoral por sus numerosas afirmaciones falsas o imposibles de comprobar. Evitó responder cualquier pregunta incómoda y no habló de propuestas factibles de cara a un nuevo hipotético mandato. Sin embargo, su papel durante el encuentro quedó completamente eclipsado por la pobre actuación de Biden.

¿Qué despistes en público ha tenido también Trump?

Video Las confusiones de Trump con las que Haley busca restarle votos en New Hampshire: "Biden y él son más de lo mismo"



Como Biden, Trump también tiene un largo historial de lapsus mentales, como mezclar nombres, equivocar citas, o perder el hilo de lo que está diciendo. Los demócratas, como lo hacen los republicanos con Biden, ponen a circular videos del expresidente tropezando discursivamente.

El año pasado, por ejemplo, el expresidente se refirió en un discurso al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, como si fuera “el líder de Turquía”.

En enero, Trump pareció confundir repetidas veces a quien era su rival republicana a la candidatura presidencial, Nikki Haley, con la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, al acusarla erróneamente de no haber impedido el asalto al Capitolio en 2021.

"Nikki Haley es la responsable de seguridad. Le ofrecimos 10,000 personas -soldados, Guardia Nacional, lo que quisieran- y lo rechazaron", dijo Trump en un discurso público.

La republicana Haley cuestionó entonces la aptitud mental de su entonces rival: "No podemos tener a otra persona de la que dudemos si está mentalmente capacitada para hacerlo", dijo en Fox News. "Necesitamos gente que esté en lo más alto de su carrera... ¿Realmente queremos que lancen nombres y se equivoquen cuando tienen 80 años y tienen que tratar con Putin y Xi...?", agregó.

A principios de junio, en medio de un rally de campaña en Las Vegas, Trump se puso a hablar en un hilo bastante incomprensible que incluía tiburones, electrocuciones. Primero, criticó a la empresa contratada para organizar el evento y el expresidente hablaba sin guía del teleprompter, que le permite leer su discurso en tiempo real.

Luego comenzó: "Debe ser por el MIT (Massachussets Institute of Technology), mi relación con el MIT es muy inteligente. Yo digo: '¿Qué pasaría si el barco se hundiera por su peso y tú estás en el barco y tienes esta batería tremendamente potente, y la batería ahora está bajo el agua, y hay un tiburón que está aproximadamente a 10 yardas de allí? Por cierto, últimamente ha habido muchos ataques de tiburones. ¿Te diste cuenta?... Algunos tipos lo justificaron hoy... en realidad no estaban tan enojados. Mordieron la pierna de la jovencita por el hecho de que no tenían hambre, pero no entendieron quién era ella".

Y continuó: "Esta gente es genial. Y dijo: 'no hay ningún problema con los tiburones, simplemente no entienden realmente a una joven nadando... Entonces hay un tiburón a 10 yardas del barco. A 10 yardas. ¿O aquí? ¿Me electrocuto si el barco se hunde, el agua pasa por encima de la batería, el barco se hunde, me quedo en la parte superior del barco y me electrocuto? ¿O salto por encima del tiburón y no me electrocuto?... Y dijo: 'nadie me ha hecho esa pregunta' y le dije 'creo que es una buena pregunta'. Creo que hay mucha corriente eléctrica pasando por el agua. Pero ¿sabes lo que haría yo si hubiera un tiburón o te electrocutaras? Acepto la electrocución todas las veces... Así que vamos a acabar con eso..."

Trump is now ranting about batteries and shark attacks. I dare you to try to make sense of this. pic.twitter.com/G2ur6q47Ff — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2024



En junio, cuando Trump presumía de haber superado un examen cognitivo y recomendaba a Biden hacer lo mismo, confundió el nombre de Ronny Jackson, su antiguo médico en la Casa Blanca y ahora congresista por Texas, al llamarlo "Ronny Johnson".

Trump: I think Biden should take a cognitive test. My doctor Ronny Johnson. Ronny Johnson, do you know him?



(His name is Ronny Jackson) pic.twitter.com/hYDg01Hais — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) June 15, 2024



Y en marzo volvió a confundir repetidamente a Biden con el expresidente Barack Obama: "Putin tiene tan poco respeto por Obama que está empezando a utilizar la palabra ‘nuclear”, dijo cuando quería referirse al actual presidente.



Las opciones para los estadounidenses en las elecciones 2024 son dos hombres mayores. Las preocupaciones sobre la edad de ambos están instaladas y también la conversación sobre hasta cuando la edad es experiencia y cuándo comienza a ser un escollo para llevar adelante la Oficina Oval, el trabajo que muchos consideran como el 'más difícil del mundo'.

