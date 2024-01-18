Jueza de Maine pausa decisión sobre veto de Trump en la papeleta electoral a la espera de fallo de Corte Suprema

Video Donald Trump dirige sus ataques contra Nikki Haley, ¿la considera una amenaza a su candidatura?

Una jueza de Maine pospuso el miércoles una decisión sobre la exclusión del expresidente Donald Trump de la boleta electoral del estado para dar tiempo a la Corte Suprema para que emita una decisión sobre un caso similar en Colorado.

Los abogados de Trump presentaron una apelación ante la corte estatal cuando la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, retiró al exmandatario de la boleta para las primarias presidenciales, pero luego pidieron a la jueza que pausara los procedimientos para permitir a la Corte Suprema federal emitir un fallo sobre el caso de Colorado que podría afectar al caso.

La jueza del juzgado superior Michaela Murphy concluyó que no tenía autoridad para suspender el proceso, pero, con el acuerdo de todas las partes, envió el caso de regreso a la secretaria de Estado con instrucciones de que aguardara la decisión de la Corte Suprema federal antes de que retirara, modificara o ratificara su decisión original.

En su decisión, la jueza señaló que las cuestiones planteadas en el caso de Maine son similares a las presentadas en el caso de Colorado ante la Corte Suprema federal. Escribió que su decisión “minimiza cualquier efecto potencialmente desestabilizador de decisiones incongruentes y promoverá una mayor predictibilidad en las semanas previas a las elecciones primarias”.

El alcance de la 14ª Enmienda: el trasfondo de la decisión

Bellows concluyó el mes pasado que Trump no cumplía con los requisitos constitucionales para aparecer en la papeleta electoral y que debía ser excluido por la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos, debido al papel que desempeñó el exmandatario en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal.

Se convirtió en la primera funcionaria electoral en prohibir que Trump estuviera en la boleta electoral en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda. Trump replicó que Bellows era parcial y que excedió su autoridad.

El máximo tribunal del país nunca ha emitido un fallo sobre la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que prohíbe ocupar cargos públicos a quien “haya tomado parte en alguna insurrección” habiendo jurado la Constitución.

Algunos expertos legales consideran que la cláusula adoptada tras la Guerra Civil es aplicable a Trump por su papel en intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y en alentar a sus simpatizantes a que acudieran al Capitolio federal luego de que perdió ante el demócrata Joe Biden.

La defensa de Trump alega, entre otras cosas, que la disposición constitucional no es aplicable al cargo de presidente, ya que no lo menciona expresamente, y que el 6 de enero estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Grupos de activistas han llevado a cabo una campaña para pedir a los funcionarios electorales que veten a Trump de la papeleta electoral en virtud de la cláusula.

