Cambiar Ciudad
Donald Trump

Jueza de Maine pausa decisión sobre veto de Trump en la papeleta electoral a la espera de fallo de Corte Suprema

La jueza envió de regreso a la secretaria de Estado el caso de la exclusión de Trump de la papeleta electoral de Maine por la Enmienda 14 de la Constitución, con instrucciones de que aguarde el resultado del caso que está en manos de la Corte Suprema antes de retirar, modificar o ratificar su decisión original.

Por:
AP
Video Donald Trump dirige sus ataques contra Nikki Haley, ¿la considera una amenaza a su candidatura?

Una jueza de Maine pospuso el miércoles una decisión sobre la exclusión del expresidente Donald Trump de la boleta electoral del estado para dar tiempo a la Corte Suprema para que emita una decisión sobre un caso similar en Colorado.

Los abogados de Trump presentaron una apelación ante la corte estatal cuando la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, retiró al exmandatario de la boleta para las primarias presidenciales, pero luego pidieron a la jueza que pausara los procedimientos para permitir a la Corte Suprema federal emitir un fallo sobre el caso de Colorado que podría afectar al caso.

PUBLICIDAD

La jueza del juzgado superior Michaela Murphy concluyó que no tenía autoridad para suspender el proceso, pero, con el acuerdo de todas las partes, envió el caso de regreso a la secretaria de Estado con instrucciones de que aguardara la decisión de la Corte Suprema federal antes de que retirara, modificara o ratificara su decisión original.

En su decisión, la jueza señaló que las cuestiones planteadas en el caso de Maine son similares a las presentadas en el caso de Colorado ante la Corte Suprema federal. Escribió que su decisión “minimiza cualquier efecto potencialmente desestabilizador de decisiones incongruentes y promoverá una mayor predictibilidad en las semanas previas a las elecciones primarias”.

Más sobre Donald Trump

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas
7 mins

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas

Elecciones en Estados Unidos 2024
De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024
5 mins

De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente
7 mins

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral
4 mins

Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores
3 mins

Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump
4 mins

Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU
4 mins

El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"
3 mins

Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"

Elecciones en Estados Unidos 2024
Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio
3 mins

Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral, un problema único que EEUU no encuentra cómo resolver
5 mins

El Colegio Electoral, un problema único que EEUU no encuentra cómo resolver

Elecciones en Estados Unidos 2024

El alcance de la 14ª Enmienda: el trasfondo de la decisión

Bellows concluyó el mes pasado que Trump no cumplía con los requisitos constitucionales para aparecer en la papeleta electoral y que debía ser excluido por la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos, debido al papel que desempeñó el exmandatario en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal.

Se convirtió en la primera funcionaria electoral en prohibir que Trump estuviera en la boleta electoral en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda. Trump replicó que Bellows era parcial y que excedió su autoridad.

El máximo tribunal del país nunca ha emitido un fallo sobre la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que prohíbe ocupar cargos públicos a quien “haya tomado parte en alguna insurrección” habiendo jurado la Constitución.

Algunos expertos legales consideran que la cláusula adoptada tras la Guerra Civil es aplicable a Trump por su papel en intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y en alentar a sus simpatizantes a que acudieran al Capitolio federal luego de que perdió ante el demócrata Joe Biden.

PUBLICIDAD

La defensa de Trump alega, entre otras cosas, que la disposición constitucional no es aplicable al cargo de presidente, ya que no lo menciona expresamente, y que el 6 de enero estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Grupos de activistas han llevado a cabo una campaña para pedir a los funcionarios electorales que veten a Trump de la papeleta electoral en virtud de la cláusula.

Mira también:

Video Trump gana el caucus de Iowa con más del 50% de los votos; DeSantis supera a Haley y logra el segundo lugar
Relacionados:
Donald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX