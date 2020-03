¿Y qué pasa si hay que suspender las primarias demócratas por la crisis del coronavirus?

Elecciones por otros medios

"No me sorprendería si nos encontramos en una situación en la que prácticamente se paran todas las actividades, incluyendo el resto de las primarias hasta al menos el verano", dijo Hinojosa. "Uno puede hablar todo lo que quiera pero lo que está claro es que estamos en la primera fase de comprender que tan severo es este problema"

“El hecho de que algunas de estas primarias tuvieron que ser postergadas no le restan legitimidad a estas nominaciones. No veo nada que me lleve a creer que la democracia está siendo quebrantada. Está siendo puesta a prueba, pero no está siendo quebrantada”, dijo en el podcast Free & Fair el profesor de leyes de la Universidad Estatal de Ohio, Ned Foley, quien también apoya continuar con las primarias.