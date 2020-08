Trump rebaja a $400 el bono de desempleo: te explicamos las órdenes ejecutivas y si puede hacerlo

“Muy rápido. Va a ser distribuido rápidamente”, dijo, sin dar más detalles, Trump, quien aparentemente planea reasignar fondos que no aun no han sido gastados (otra autoridad que algunos expertos ponen en duda).

Los demócratas dijeron el viernes a The Washington Post que quieren reducir el costo de su propuesta, de 3.4 billones a dos billones, pero que la Casa Blanca no acepta su oferta. Tanto los demócratas como los republicanos han sido reticentes a medidas unilaterales de parte de Trump.

Órdenes sin explicaciones

Trump no explicó cómo funcionarían las órdenes ejecutivas exactamente, ni tampoco como tratarían de trasferir fondos de un programa a otro sin la aprobación del Congreso. Los demócratas dicen que la Casa Blanca no pueden disponer de fondos que el Congreso no ha aprobado, pero Trump ha puesto antes a prueba los límites de la autoridad presidencial. Por ejemplo, cuando declaró una emergencia nacional en la frontera con México para sacar fondos del Pentágono y asignarlos a la construcción del muro en la frontera.

“Quizás ellos presenten demandas, quizás no, pero no ganarán”, dijo. “Si nos demandan, se trata de alguien que no quiere que demos dinero, ¿ok? y eso no va a ser algo bien visto”.