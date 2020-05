Trump reaviva debate sobre protección que las leyes en EEUU otorgan a las redes sociales

Trump ha acusado desde hace tiempo a las redes sociales de silenciar a las voces conservadoras y sopesa la creación de un panel para revisar esas denuncias, según reportó la semana pasada el diario The Wall Street Journal .

Pero el presidente no tiene la autoridad para cerrar las redes sociales, ni tampoco para imponer nuevas restricciones de motu propio.

Pero las críticas a la sección 230 no provienen solamente del ámbito conservador. El casi seguro candidato presidencial demócrata Joe Biden es partidario de abolir completamente esa legislación.

"Debe ser revocada inmediatamente", dijo Biden al diario The New York Times en enero. "Debe ser revocada porque no es solamente una empresa de internet. Está propagando falsedades que ellos saben que son falsas".