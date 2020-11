Son una pequeña minoría pero que vale oro: esos latinos que Trump y Biden aún no han convencido

“Yo no me sentía segura por muchos comentarios que oía. Que Biden era demasiado mayor y no tenía esa fuerza que (Donald) Trump (tenía)... También oía comentarios de que Trump es muy mentiroso y que él no está con el pueblo, solo está por las personas de dinero. Entonces, yo decía, ¿qué hago?”, dijo a Univision Noticias en una conversación telefónica el domingo en la noche.