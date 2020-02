"Se ríen de ti a tus espaldas y te llaman payaso gritón de feria": Bloomberg le da a Trump un poco de su propia medicina en Twitter

"Mini Mike Bloomberg es un PERDEDOR que tiene dinero pero no puede debatir y tiene cero presencia, ya lo verás. Me recuerda a una versión pequeña de Jeb 'baja energía' Bush, pero Jeb tiene más habilidad política y ha tratado a la comunidad negra mucho mejor que Mini!", señaló el presidente recordando el apodo que usó para burlarse de Bush y acompañó el tuit con una foto trucada de Bloomberg.



Luego el mandatario prosiguió: "Mini Mike es una masa muerta de 5'4" que no quiere estar en el escenario de debate con estos políticos profesionales. No cajas por favor. Odia al 'Loco' Bernie y, con suficiente dinero, posiblemente lo detendrá. ¡La gente de Bernie se volverá loca!", indicó en referencia al otro candidato demócrata, el senador por Vermont, Bernie Sanders, azuzando enfrentamientos entre votantes de ambos candidatos. De acuerdo con datos de Google, el presidente mide 6′ 2″ y Bloomberg 5′ 8″, y no la altura que Trump sugirió.