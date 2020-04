Sanders dice que sería “irresponsable” que sus simpatizantes no apoyaran a Biden

Bernie Sanders dijo el martes que sería “ irresponsable ” que sus simpatizantes no apoyaran a Joe Biden , un mensaje a sus seguidores de hueso colorado que tienen sentimientos encontrados o son renuentes a votar por el exvicepresidente.

“¿Comenzamos a trabajar en lo que más podamos para hacer que Joe Biden resulte electo y hacer todo lo posible para redigirir a Joe y su campaña hacia una dirección más progresista?", se preguntó Sanders retóricamente durante una entrevista con The Associated Press.

Sanders criticó a Trump pero también arremetió contra sus simpatizantes que se han resistido a apoyar la candidatura de Biden, como Carlos Manuel Figueroa-Negrón, quien días antes de que Sanders se retirara de la contienda dijo que no iba a apoyar al exvicepresidente.

“Bloquéame. Sácame de tu lista de amigos. A este punto honestamente NO puedo votar conscientemente por alguien como Biden. ¡¡¡Honestamente no puedo y no lo haré!!! #NuncaBiden #YoCreoenTara”, dijo Figueroa-Negrón en el grupo de Facebook Latinos con Bernie Sanders.