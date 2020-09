Por qué la presencia de esta asesora de Obama en el equipo de Biden molesta a quienes aspiran una reforma migratoria

Pablo Manríquez, exportavoz del Partido Demócrata, dijo que la ex directora de política interna de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama "es responsable por la disolución de millones de familias inmigrantes, en su mayoría latinas. ¿Por qué Joe Biden escogería a alguien así?"

Pero en su propuesta de política migratoria publicada posteriormente en su página web, no hay mención alguna de una moratoria durante 100 días sobre deportaciones.

Erika Andiola, directora de activismo en el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), expresó en Twitter una preocupación similar.