No la dejaban votar porque su camiseta era anti-Trump; ella se la quitó... y votó topless

Una mujer se quedó 'topless' para ejercer su voto en las primarias de New Hampshire después de que le dijeran que no podía hacerlo con la camiseta que llevaba, que criticaba al presidente Trump.

La mujer había acudido este martes a un colegio electoral de Exeter, New Hampshire, para votar por los candidatos a la gobernación y el Congreso estatal, llevando una camiseta en la que podía leerse "McCain Hero, Trump Zero", en referencia al fallecido John McCain y a las últimas revelaciones del medio The Atlantic, según las cuales el presidente Trump habría cuestionado en varias ocasiones su valía como soldado, por haber sido capturado.