"Trump pone al país en peligro": Michelle Lujan Grisham dice estar enfocada en que Joe Biden llegue a la Casa Blanca

En la lista para vicepresidenta

La gobernadora apoyó a Hillary Clinton en su candidatura a la presidencia en 2016, dijo que no tomaba como un paso atrás el hecho de que esta vez una mujer no llegó a alcanzar la nominación demócrata y afirma que el que Biden haya decidido buscar a una mujer como vicepresidenta dice mucho sobre su liderazgo.

Dinastía política

Tara Reade

“Por la información que he visto, no parece que tenemos a una persona creíble. Siempre me identifico con las víctimas y personas que presentan denuncias, sabes, les creo y luego hay que hacer una investigación completa”, dijo. “El exvicepresidente me ha demostrado que él también toma eso en serio”.