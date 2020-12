En el Caucus Hispano quieren que haya 5 latinos en el gabinete de Biden ¿llegarán a verlos?

Sonja Díaz , directora de la UCLA Latino Policy and Politics Initiative, escribió en Univision que "tener una masa crítica en el gabinete al comienzo del gobierno del presidente electo Biden es importante para garantizar que hay perspectivas diversas durante su mandato".

Si el cubano-estadounidense Mayorkas obtiene el puesto "veremos cómo lo hace como secretario de Seguridad Nacional, pero ese no es el único grupo dentro de la comunidad hispana que puede ofrecer candidatos fuertes y muy buenos para integrar el gabinete", dijo al Canal 8 de ABC WRIC (Virginia) la profesora de ciencias políticas en la Universidad de Texas Rio Grande Valley, Natasha Altema McNeely .

Días después de que se enviara esa carta, The Hill y otros medios de comunicación reportaron -según integrantes no identificados del equipo Biden- que la gobernadora ya no era favorita para ocupar esa plaza y que había rechazado una oferta para convertirse en la secretaria del Interior.