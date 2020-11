"Es posible sanar pero no eliminar el racismo por completo": Obama habla con Isabel Allende

"Somos un país con menos prejuicios hoy que hace 50 años. Pero no ha desaparecido. Y como escribo en mi libro, cuando fui elegido, no esperaba que, solo porque fui elegido, que de alguna manera el racismo fuera eliminado de Estados Unidos porque la historia no funciona de esa manera. La historia y las culturas se movieron más lentamente. Pero creo que cuando miro a mis hijas y a su generación, tienen una visión mucho más tolerante y aceptadora de las personas que son diferentes a mis padres o abuelos. Y ahí es donde veo que la esperanza está en la próxima generación", agregó.

Una inmigración "más justa y ordenada"

"Heredé ICE (la agencia de Aduanas e Inmigración), la patrulla fronteriza y las diversas leyes que ya estaban en vigor y mi objetivo era cambiarlas. No fue algo que yo inicié. Y como escribo en el libro, me decepcioné y no logré que esas leyes fueran cambiadas, pero eso no fue porque no tratara de cambiarlas, sino porque los republicanos del Congreso se negaron a votar por ellas", afirmó.