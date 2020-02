La conversación entre Trump y el presidente de Ucrania: ¿fue una llamada "perfecta" como dice el presidente?

Por su parte, Zelensky ha declarado públicamente que no se sintió presionado por Trump durante la llamada e insistió en que "no hubo chantaje" . Sin embargo, no ha dicho nunca que la llamada fue bien recibida.

"Nunca hablé con el presidente desde la posición de un 'quid pro quo'. Eso no es lo mío ... no quiero que parezcamos mendigos", dijo Zelensky en una entrevista con varios medios. "Pero tienes que entender. Estamos en guerra. Si eres nuestro socio estratégico, no puedes bloquear nada para nosotros. Creo que eso es solo justicia. No se trata de un 'quid pro quo'. No hace falta decirlo", agregó.