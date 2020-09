Trump dijo falsedades sobre envío de guardias a Kenosha y datos engañosos sobre el covid-19

En una entrevista con Laura Ingraham de Fox News que se transmitió en el curso de dos días, el presidente Donald Trump hizo varias afirmaciones falsas, engañosas e infundadas:





Trump se atribuyó falsamente el mérito de enviar la Guardia Nacional a Kenosha para ayudar a sofocar protestas violentas. La guardia ya se había desplegado cuando él lo mencionó por primera vez.

Haciendo referencia a una polémica norma que les permite a los pacientes de covid-19 que reciben el alta hospitalaria volver a ingresar a los asilos de ancianos, Trump afirmó, sin evidencia alguna, que el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York "mató a 11,000 personas a causa de las malas decisiones en los asilos de ancianos". Pero se desconoce la cifra real de muertes en asilos de ancianos, y no todas pueden achacárseles a las directrices de Cuomo.

El presidente dijo falsamente que si la cifra de muertes por COVID-19 en Nueva York se restara del total de Estados Unidos, entonces el país tendría "las mejores cifras del mundo". Excluir el estado de Nueva York apenas modificaría la posición relativa del país en dos parámetros de mortalidad.

Trump dijo: "Voy a traer a casa a muchas de las tropas y a la mayoría de las tropas". Pero la cifra en Afganistán, Iraq y Siria es casi la misma que en el último mes del mandato del presidente Barack Obama. La cifra total de tropas en el extranjero es apenas ligeramente menor.

Trump exageró al decir que Michigan y Carolina del Norte permanecían "cerrados" debido al coronavirus, y su afirmación de que "estos estados que están cerrados están gobernados por demócratas" no es correcta. Los estados gobernados por gobernadores de ambos partidos se encuentran en distintas etapas de reapertura.

El presidente dijo que cuando el entonces senador Joe Biden estaba defendiendo el proyecto de ley contra la delincuencia de 1994, llamó a los ciudadanos negros "superdepredadores". En realidad, ésa fue una famosa frase de Hillary Clinton sobre algunas "pandillas de chicos".

Trump contó una historia turbia, infundada y con tintes conspiranoicos sobre personajes tenebrosos que manejan a Biden y "matones" vestidos de negro en un avión.

Y hubo más: el presidente repitió falsedades sobre la covid-19, respiradores y viviendas para personas de bajos ingresos en los suburbios. La entrevista salió al aire el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

La Guardia Nacional y Kenosha

Trump se atribuyó falsamente el mérito de enviar la Guardia Nacional para ayudar a sofocar las protestas violentas en Kenosha, Wisconsin, después de que a Jacob Blake, un hombre negro, la policía le hiciera siete disparos dirigidos a la espalda el 23 de agosto. De hecho, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers activó la Guardia temprano en la mañana del 24 de agosto, mucho antes de que Trump interviniera.

Trump: "Podríamos resolver ese problema [de Portland] rápidamente. Como lo hice en Kenosha. Ya sabes, lo de Kenosha continuó por tres o cuatro días. No existiría Kenosha ahora mismo. Exigimos que se enviara la Guardia Nacional. Llamé al gobernador. Y para ser justos, el gobernador lo hizo. No fue suficiente, pero fue suficiente para acabar con el problema. Y finalmente enviamos a 1,000 personas y acabamos con eso rápidamente. No existiría Kenosha ahora mismo.

Trump también tuiteó el 31 de agosto que fue él quien envió la Guardia: "Si yo no hubiera INSISTIDO en que se activara la Guardia Nacional y se enviara a Kenosha, Wisconsin, no existiría Kenosha en este momento. Además, habría habido grandes cantidades de muertos y heridos. Quiero agradecer a las fuerzas del orden y la Guardia Nacional. ¡Nos vemos el martes!".

Pero Evers había tomado medidas rápidamente para activar la Guardia. Trump no tuvo nada que ver con ello.

El director ejecutivo del condado de Kenosha, Jim Kreuser, inmediatamente se mostró en desacuerdo con el tuit de Trump. "Ésa es una declaración falsa", dijo Kreuser en una conferencia de prensa el 31 de agosto, y añadió: "y que alguien diga que no existiríamos si no fuera por sus acciones, creo que es falso".

El incidente de los disparos a Blake se produjo alrededor de las 5:30 pm del 23 de agosto. Cuando comenzaron las protestas esa noche, los funcionarios locales se comunicaron con la oficina de Evers, según le dijo el general de división Paul Knapp, general adjunto de la Guardia Nacional de Wisconsin, al Kenosha News. "Poco después, cuando comenzaron los disturbios, las autoridades locales de aquí se pusieron en contacto con la oficina del gobernador esa misma noche", dijo Knapp.

Knapp dijo que a las 3:09 am del 24 de agosto se le ordenó que activara la Fuerza de Reacción Rápida de la Guardia, una fuerza de 125 soldados que pueden movilizarse en 12 horas. Estaban en Kenosha ese día.

La oficina del gobernador dijo en una declaración el 24 de agosto que Evers le había "autorizado a la Guardia Nacional de Wisconsin a apoyar a las fuerzas del orden locales en el condado de Kenosha para ayudar a proteger la infraestructura crítica y ayudar a mantener la seguridad pública y la capacidad de las personas para protestar pacíficamente". Para el 25 de agosto, había 250 miembros de la guardia en el terreno, según Knapp.

Así que cuando Trump tuiteó el 25 de agosto que "el gobernador debería llamar a la Guardia Nacional a Wisconsin", los guardias ya se habían desplegado.

El 26 de agosto Evers autorizó otros 500 guardias para Kenosha. Ese mismo día, Trump lanzó otro tuit falso: "¡HOY, enviaré a la policía federal y la Guardia Nacional a Kenosha, Wisconsin, para restablecer la LEY y el ORDEN!".

El 27 de agosto, Evers anunció que llegarían más guardias a Kenosha procedentes de Michigan, Arizona y Alabama.

Ni la Casa Blanca ni la campaña de Trump respondieron a nuestra solicitud de comentarios.

En declaraciones hechas el 1 de septiembre antes de abordar el Air Force One para viajar a Kenosha, Trump dijo, "Y todo se acabó en cuanto la Guardia Nacional llegó" a Kenosha. Pero eso no fue lo que sucedió.

Mientras llegaban los primeros guardias el 24 de agosto, los disturbios continuaron las noches del 24 y 25 de agosto. Fue el 25 de agosto que Kyle Rittenhouse, de 17 años, de Antioch, Illinois, presuntamente asesinó a balazos a dos personas e hirió a una tercera.

Antes de abordar el avión, Trump también dijo sin evidencia alguna que vio a "anarquistas" intentando irrumpir en la casa del alcalde de Kenosha, John Antaramian. Eso nunca sucedió, según dijo el alcalde.

Trump, 1 de septiembre: Anoche vi que estos anarquistas radicales intentaron entrar en la casa del alcalde, y que le estaban pasando muchas cosas malas a este pobre, tonto y muy estúpido alcalde. ... Había un gran número de personas, de verdad, acosándolo horriblemente y, supongo, intentando irrumpir en su casa.

Antaramian dijo en un comunicado que no hubo turbas enfurecidas.

Antaramian, 1 de septiembre: Quiero rebatir la declaración del presidente de que turbas enfurecidas intentaron entrar en mi casa anoche. Nada de eso ocurrió. La declaración en el video del presidente es completamente falsa.

Afirmaciones exageradas sobre la mortalidad por covid-19 en Nueva York

Casi al final del primer día de la entrevista transmitida por Ingraham, Trump mencionó Nueva York y el covid-19, culpando al gobernador del estado por las muertes por coronavirus en asilos de ancianos y afirmando incorrectamente que si pudiera excluirse Nueva York de las estadísticas de Estados Unidos, Estados Unidos tendría "las mejores cifras del mundo".

Trump: [Cuomo] mató a 11,000 personas a causa de las malas decisiones en asilos de ancianos. Es, por mucho, el estado número uno del país en cuanto a muertes. O sea, probablemente en todo el mundo, por número de muertes. Si sacas a Nueva York de la ecuación, aunque creo que estamos entre las mejores cifras de todos modos, pero si sacas a Nueva York, tendríamos las mejores cifras del mundo, a nivel nacional.

En cuanto a Cuomo, Trump se refiere al polémico aviso del gobernador el 25 de marzo que establecía que a ningún residente de un asilo de ancianos "se le negará la readmisión o admisión ... basándose en un diagnóstico confirmado o de sospecha de covid-19" y que los asilos de ancianos tienen "prohibido exigirle a un residente hospitalizado, y que sea calificado como médicamente estable, que se someta a la prueba de la covid-19 antes de la admisión o readmisión".

Los críticos han alegado que la norma les permitió a los pacientes que regresaban del hospital propagar infecciones en los asilos de ancianos, lo cual provocó una alta cifra de muertes evitables.

En mayo, Cuomo canceló la norma con una orden ejecutiva que les exigía a los hospitales darles el alta hospitalaria a los pacientes y permitirles regresar los asilos de ancianos sólo después de una prueba negativa de covid-19.

Como explica un artículo de verificación de hechos de Kaiser Health News, la motivación de la norma original puede haber sido evitar la saturación de los hospitales, pero muchos asilos de ancianos interpretaron la directiva en el sentido de que no podían rechazar a los pacientes infectados, aunque eso no es estrictamente lo que decían las reglas.

Cuomo ha estado a la defensiva en cuanto a la norma, y llegó incluso a emitir un reporte del Departamento de Salud del Estado de Nueva York en julio que concluyó que los datos indican que las infecciones en los asilos de ancianos provienen de los miembros del personal, no de los residentes que han regresado.

Según el reporte, que fue revisado el 20 de julio, el 98% de los asilos de ancianos que recibieron a un paciente que regresaba ya tenían un caso, confirmado o sospechoso, de covid-19 en el centro, y el pico de muertes en los asilos de ancianos a principios de abril coincide con el momento del pico de infecciones del personal. El informe también alegó que para cuando se readmitían los pacientes a un asilo de ancianos, ya no eran contagiosos.

Sin embargo, muchos expertos externos no pensaron que el reporte podía descartar un efecto de la directiva sobre las muertes. "No creo que este reporte demuestre de forma convincente que la norma no fue otro factor importante en la cifra de muertes", le dijo el epidemiólogo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Denis Nash, a ProPublica.

Al mismo tiempo, Kaiser News Health informó que los expertos estaban de acuerdo con la idea general de que el personal y posiblemente los visitantes eran los principales factores que provocaron las muertes en los asilos de ancianos del estado.

"Según la cronología de la norma y las muertes en la ciudad, es muy poco probable que esa norma haya contribuido a provocar miles de muertes", le dijo Rupak Shivakoti, epidemiólogo de la Universidad de Columbia, a KHN.

Eso refuta la afirmación del presidente de que las "malas decisiones" de Cuomo provocaron "11,000 muertes".

El estado reporta sólo 6,639 muertes confirmadas y no confirmadas en asilos de ancianos y centros de atención de adultos hasta el 1 de septiembre, aunque, en general, se cree que esa cifra se queda corta, pues solamente incluye las muertes que ocurrieron en una instalación, no los residentes que murieron en el hospital, por ejemplo.

La Casa Blanca no explicó la fuente de la cifra de 11,000 muertes, pero ese cálculo se ha utilizado en informes de noticias para describir cuál podría llegar a ser la cifra de muertes de Nueva York. Una historia de Associated Press del 11 de agosto explicó que la Kaiser Family Foundation encontró que, para los 43 estados con datos, las muertes en asilos de ancianos en promedio representaron el 44% de todas las muertes por covid-19 (el porcentaje ha disminuido desde entonces al 43% para 45 estados). Si se le aplica ese porcentaje a Nueva York, según el artículo, "se traduciría en más de 11,000 muertes en hogares de ancianos".

Además, la afirmación relacionada del presidente de que Nueva York distorsiona por completo las cifras de mortalidad de Estados Unidos es errónea y evoca su falsa afirmación el mes pasado de que eliminar el área tri-estatal de Nueva York le daría a Estados Unidos una mejor tasa de mortalidad per cápita que "nuestras naciones semejantes de Europa Occidental".

Aunque es cierto que Nueva York tiene una mayor cifra de muertes puras por covid-19 que cualquier otro estado, ocupa el segundo lugar — detrás de Nueva Jersey — en términos de muertes per cápita. Y eliminar el estado de las estadísticas nacionales no le da a Estados Unidos las "mejores cifras del mundo".

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) muestran que el estado reportó un total de 32,662 muertes por COVID-19 hasta el 2 de septiembre, o 168 muertes por cada 100,000 personas, utilizando cifras de 2019 de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Excluir a Nueva York de los totales de Estados Unidos - una perspectiva dudosa, dado que representaría una injusticia con otras naciones - mejora la posición relativa de Estados Unidos en dos parámetros de mortalidad, pero sólo ligeramente.

En cuanto a las muertes per cápita, Estados Unidos caería de 56 muertes por cada 100,000 personas a 49. En la clasificación de 169 países según muertes per cápita que realiza la Universidad Johns Hopkins, eso haría a Estados Unidos descender del puesto 11º al 12º, ubicándolo en una mejor posición que México.

En cuanto a la tasa de letalidad, o el porcentaje de personas que se sabe que están infectadas y que mueren, Estados Unidos descendería del 3.0% al 2.7%. Eso sería suficiente para mejorar el 55º puesto en cuanto a tasa de mortalidad y empatar con Chile, Moldavia, Austria, Estonia y Uruguay en el 66º puesto, según la lista de la Johns Hopkins. Pero sigue siendo peor que alrededor del 60% del mundo.

Ninguno de los cambios beneficia mucho a Estados Unidos, y definitivamente no en la medida en que afirma Trump. Además, incluso quitando el número de muertes de Nueva York del total estadounidense, Estados Unidos todavía tiene un mayor número de muertes por covid-19 que cualquier otra nación.

Disminuye ligeramente el número de tropas en el extranjero

Haciendo una lista de sus logros en el ámbito de lo militar, Trump dijo: "Voy a traer a casa a muchas de las tropas y a la mayoría de las tropas". Pero la cifra de tropas en Afganistán, Iraq y Siria es actualmente casi la misma que en el último mes del mandato de Obama. Y la cifra total de tropas en el extranjero es apenas ligeramente menor.

Trump: En lo militar, lo que he logrado, en primer lugar, es que voy a traer a casa a muchas de las tropas y a la mayoría de las tropas, incluso retirando tropas de Alemania. ¿OK?

El comentario de Trump en Fox News fue similar al que hizo en la Convención Nacional Republicana, cuando dijo, "A diferencia de las administraciones anteriores, he mantenido a Estados Unidos fuera de nuevas guerras y nuestras tropas están regresando a casa".

Ese tipo de sentimientos ha sido un estribillo familiar durante la presidencia de Trump, como cuando dijo durante una reunión de gabinete en octubre de 2019, "vamos a traer nuestras tropas de regreso a casa. Me eligieron para traer a nuestros soldados de regreso a casa". Pero el presidente no ha avanzado mucho en la reducción del número de tropas estadounidenses en zonas de conflicto o en el extranjero en general.

Según el Centro de Datos del Personal de Defensa del Pentágono (DMDC, por sus siglas en inglés), había alrededor de 15,000 tropas en total en Afganistán, Iraq y Siria el 31 de diciembre de 2016, casi al final de la presidencia de Obama (9,294 en Afganistán, 5,540 en Iraq y 204 en Siria). Un portavoz del Departamento de Defensa nos dijo: "las cifras de fuerzas estadounidenses en Afganistán actualmente se mantienen en alrededor de 8,500 con el objetivo de reducir esa cifra a menos de 5,000 para finales de noviembre.

Las fuerzas estadounidenses en Iraq son aproximadamente 5,200 y en Siria aproximadamente 500". Eso pone los niveles actuales en alrededor de 14,200, o alrededor de un 5% menos que cuando Obama dejó el cargo.

Trump dijo recientemente que espera que el número de tropas en Afganistán se reduzca a menos de 5,000 en noviembre, pero eso aún no ha sucedido.

El número total de tropas en el extranjero era de aproximadamente 199,000 en el último mes de la administración Obama, según el Centro de Datos del Personal de Defensa. Las cifras disponibles más recientes del DMDC en junio sitúan la cifra en 171,025. Pero esa cifra viene con un gran asterisco. Desde diciembre de 2017, la administración Trump dejó de informar los niveles de tropas en Afganistán, Iraq y Siria en sus datos del DMDC sobre los niveles de tropas en el extranjero. Un portavoz del Pentágono nos dijo que esas cifras se ocultan por "motivos de seguridad".

Pero como dijimos, el Departamento de Defensa nos proporcionó cifras aproximadas para esos tres países. Si sumamos las cifras aproximadas a la cifra reportada sobre los niveles restantes de tropas en el extranjero, el total llega a alrededor de 185,000. Eso es aproximadamente una disminución del 7% con respecto a los niveles finales de la administración Obama.

Citando a los líderes del Pentágono, el Washington Post reportó a finales de julio que Trump estaba haciendo un esfuerzo coordinado para reducir significativamente los niveles de tropas en el extranjero para el día de las elecciones en noviembre. Pero a pesar de los esfuerzos del presidente para cumplir su promesa de campaña de 2016 de reducir significativamente el número de tropas estadounidenses que prestan servicios en el extranjero, el artículo señala que "Trump se ha visto obstaculizado prácticamente en todo momento", pues los miembros de su administración y los líderes militares "han convencido a Trump de que no realice retiradas específicas o de que emplee tácticas dilatorias".

Trump aprobó recientemente planes para reducir el número de tropas en Alemania en 9,500 (de unas 34,500), pero no todas regresarán a casa. Según Joseph Parent, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Notre Dame, aproximadamente la mitad de ellas se está reasignando a Europa, y la otra mitad regresaría a Estados Unidos, "pero eso aún no se ha aprobado".

Aunque Trump ha reducido un poco los niveles de tropas en el extranjero y promete más reducciones para noviembre, de cualquier forma, es exagerado afirmar, como lo hizo Trump, que traerá "la mayoría de las tropas a casa".

Distorsión de los hechos sobre cierres estatales

En Michigan, la orden de permanecer en casa se levantó el 1 de junio, aunque el estado ordenó una interrupción del servicio en el interior de bares en julio. En Carolina del Norte, algunas empresas comenzaron a reabrir en mayo y el estado entrará en una nueva fase de reapertura el 4 de septiembre. Sin embargo, Trump afirmó que ambos estados estaban "cerrados".

Luego, distorsionó aún más los hechos al afirmar: "Estos estados que están cerrados son gobernados por demócratas". Aunque Trump utilizó el término "cerrados", ningún estado está implementando ya órdenes de permanecer en casa. Sin embargo, la mayoría de los estados sí tienen restricciones. Según un análisis del Washington Post, actualizado el 28 de agosto, sólo un estado tiene restricciones "considerables": California, que tiene un gobernador demócrata. Y 16 estados más (incluyendo Washington DC) tienen restricciones "moderadas", incluyendo tres con gobernadores republicanos.

Entre los 24 estados que han detenido o revertido sus reaperturas, 11 tienen gobernadores republicanos y 13 tienen gobernadores demócratas, según un análisis del New York Times actualizado el 1 de septiembre.

Trump: Michigan está cerrado. Todos estos estados que están cerrados... Carolina del Norte está cerrada. Estos estados que están cerrados son gobernados por demócratas. Y la razón por la que están cerrados es porque tenemos una elección el 3 de noviembre, y no quieren la apertura de los estados y no quieren los ingresos. Quieren mantenerlo todo bien cerrado.

El presidente exageró la situación en Michigan y Carolina del Norte y planteó una motivación política para los cierres estatales, la cual no resiste un escrutinio más detallado de las acciones estatales.

El 1 de junio, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, demócrata, levantó la orden estatal de mantenerse en casa, permitiendo la reapertura de algunas empresas, como minoristas y restaurantes con capacidad limitada. Un mes después, sin embargo, ordenó que se cerraran los servicios en el interior de los bares de la parte baja del estado, luego de que un grupo de casos se vinculó a un bar de East Lansing a finales de junio.

A principios de julio, 174 casos se vincularon al bar. Whitmer, posteriormente, extendió el cierre del interior de los bares al resto del estado, para bares cuyas ventas de bebidas alcohólicas representan más del 70% de sus ventas totales.

Michigan está en lo que el The New York Times califica como una fase de "reversión". Otros estados en la fase de "reversión" incluyen cuatro con gobernadores republicanos y seis con gobernadores demócratas. Por ejemplo, Florida y Texas - también en la categoría de "reversión" y gobernados por republicanos - ordenaron los cierres de bares o una prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones a finales de junio, cuando aumentaron los casos de coronavirus en esos estados.

Carolina del Norte se encuentra en la fase de "pausa", según el Times, junto con otros cinco estados gobernados por demócratas y siete estados gobernados por republicanos. El gobernador Roy Cooper declaró que algunas empresas podían reabrir en mayo, aunque el estado permaneció en pausa en sus directrices de "Fase 2" durante todo el verano. Cooper anunció un "modesto avance" hacia la próxima fase de reapertura que comenzará el 4 de septiembre.

Otros estados que están en proceso de "reapertura", según la categorización del Times, incluyen dos estados republicanos y cuatro demócratas.

Trump también afirmó: "Mantienen las iglesias cerradas a propósito. Hay iglesias que aún no están abiertas, pero puedes ir a un casino". Aunque algunas iglesias pueden estar cerradas, el análisis del Times muestra que todos los estados, excepto California, permiten que los lugares de culto estén abiertos. California permite que las iglesias estén abiertas en algunos condados y casinos en "algunas áreas", dice el Times.

'Superdepredadores'

Refiriéndose al proyecto de ley contra la delincuencia de 1994 por el que abogó el entonces senador Biden, Trump dijo "Y miren lo que hizo Biden en 1994. Lo que le hizo a la gente, a los negros. ... Los llamó superdepredadores". En realidad, esa fue una famosa frase de Hillary Clinton. No pudimos encontrar ninguna evidencia de que Biden haya utilizado ese término, y la campaña de Trump y la Casa Blanca no respondieron a nuestra consulta en busca de evidencia.

El contexto de los comentarios de Trump en la entrevista de Fox News es la Ley de Represión de los Delitos Violentos y Orden Público de 1994, que Biden, como presidente de la Comisión del Senado para Asuntos Judiciales, redactó y orientó en gran medida durante el proceso legislativo. Aunque el proyecto de ley recibió apoyo bipartidista en ese momento, ha sido criticado por algunas de sus disposiciones, como la sentencia mínima obligatoria y su impacto en el encarcelamiento masivo, particularmente de hombres negros. Como hemos escrito previamente, la tendencia al aumento del encarcelamiento comenzó mucho antes de 1994, pero los expertos nos dijeron que la ley de 1994 agravó el problema.

Trump: la reforma de justicia penal fue un asunto tan importante. Y mira lo que hizo Biden en 1994. Lo que le hizo a la gente, a los negros.

Ingraham: llamó depredadores a los delincuentes.

Trump: bueno, los llamó depredadores.

Ingraham: superdepredadores.

Trump: superdepredadores, en realidad. Los llamó superdepredadores.

Como dijimos, en realidad fue Hillary Clinton quien utilizó la frase "superdepredadores" en un discurso de 1996 en el Keene State College de New Hampshire en apoyo al proyecto de ley contra la delincuencia de 1994, que fue firmado por su esposo, el entonces presidente Bill Clinton.

"Ya no son sólo pandillas de chicos", dijo Clinton. "A menudo son el tipo de chicos que se les llama 'superdepredadores'. No tienen conciencia ni empatía. Podríamos hablar sobre por qué terminaron así, pero primero tenemos que controlarlos".

Su uso de la frase fue mencionado en repetidas ocasiones durante su candidatura presidencial de 2016, por parte de Trump.

Los votantes afroestadounidenses "también saben que ella no hará nada por ellos una vez que terminen las elecciones. Nunca lo hace y eso nunca cambiará. Muchos de ellos nunca olvidarán que llamó superdepredadores a los jóvenes afroestadounidenses. No es correcto", dijo Trump en un mitin de campaña en New Hampshire en septiembre de 2016, uno de los al menos ocho discursos de campaña en los que mencionó el uso del término por parte de Clinton.

En agosto de ese año, Trump tuiteó, "¿Cuán rápidamente la gente olvida que Crooked Hillary (la Corrupta Hillary) llamó a los jóvenes afroestadounidenses "SUPERPREDADORES"? ¿Acaso se ha disculpado?".

De hecho ella se había disculpado por utilizar la frase, aunque nunca vinculó específicamente el término a "jóvenes afroestadounidenses", como dijo Trump, sólo a "pandillas de chicos".

"En ese discurso, yo estaba hablando sobre el impacto que los crímenes violentos y los cárteles de la droga tenían en las comunidades de todo el país y el peligro específico que representaban para los niños y las familias", le dijo Clinton al Washington Post en febrero de 2016. "En retrospectiva, no debí haber utilizado esas palabras, y no las utilizaría hoy".

Debemos señalar que Trump inicialmente tuvo razón en que Biden se refirió a algunos criminales como "depredadores".

En un apasionado discurso a favor de la ley contra la delincuencia desde el pleno del Senado en 1993, Biden utilizó el término "depredador" en el mismo contexto en el que Clinton usó el término "superpredador".

"Tenemos depredadores en nuestras calles que, de hecho, la sociedad ha creado, en parte debido a su negligencia", dijo Biden, y agregó que muchos de ellos "se han pasado de la raya" y que "tenemos la obligación de aislarlos del resto de la sociedad".

(En un artículo de marzo de 2019 sobre los comentarios de Biden, Bill Russo, portavoz de Biden, le dijo a CNN: "El entonces senador Biden se refería específicamente a los crímenes violentos en las citas seleccionadas. No se refería a un niño que se roba una barra de chocolate, sino a alguien que cometía agresiones sexuales, homicidios o asesinatos. Por el contrario, dice en ese mismo discurso que necesitamos un enfoque diferente para los delitos no violentos. Específicamente, dice que 'necesitamos mantener a los delincuentes sin antecedentes, a los delincuentes no violentos o los posibles delincuentes sin antecedentes que, de hecho, son personas que se están involucrando en el crimen por primera vez — que deben ser desviados de ese sistema'").

Debemos señalar que Trump también ha utilizado el término "depredadores" para referirse a delincuentes violentos. En su libro de 2000, " The America We Deserve (Los Estados Unidos que merecemos)", Trump elogió al entonces alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, por tomar medidas enérgicas contra los criminales en la ciudad de Nueva York.

"Si yo estuviera a cargo de las cosas, la vida sería aún más difícil para estos depredadores", añadió Trump.

'Matones' en un avión

Durante la entrevista con Ingraham, Trump contó una historia turbia e infundada sobre personas que "desde las sombras oscuras" manejan a Biden y sobre "matones que visten ... uniformes negros ... en un avión". Ingraham dijo que la conversación sobre las sombras oscuras "suena a teoría conspiratoria".

Ingraham: ¿Quién cree que está controlando a Biden? ¿Son los ex uncionarios de Obama?

Trump: Gente de la que nunca has oído hablar, gente que está en las sombras oscuras. Gente que está...

Ingraham: ¿Qué significa eso? Eso suena a teoría conspiratoria, sombras oscuras. ¿Qué es eso?

Trump: No. Gente de la que no has oído hablar. Son gente que está en las calles, son gente que controla las calles. Alguien se subió a un avión en cierta ciudad este fin de semana. Y en el avión, estaba casi totalmente lleno de matones con esos uniformes oscuros, uniformes negros con equipo y esto y lo otro. Están en un avión.

Ingraham: ¿Dónde, dónde fue esto?

Trump: Te lo diré en algún momento, pero ahora mismo está bajo investigación. Pero venían de cierta ciudad y esta persona venía a la Convención Nacional Republicana. Y había como siete personas en el avión como esta persona y luego mucha gente que subió al avión para hacer mucho daño. Ellos venían …

Ingraham: Planeaban venir a Washington.

Trump: Sí. Esto era todo, todo esto está sucediendo.

Se le preguntó sobre el episodio el 1 de septiembre antes de abordar el Air Force One con destino a Kenosha, pero las cosas no se aclararon.

Esta vez Trump dijo que "todo el avión estaba lleno de saqueadores, anarquistas, alborotadores: gente que obviamente buscaba problemas". Dijo que tenía una fuente que estuvo en el vuelo y "se sintió muy incómoda". Dijo que vería si podía conseguir que su fuente hablara con la prensa.

Trump, 1 de septiembre: Sí, puedo decirte eso. Probablemente puedo referirte a la persona, y ella podría hacerlo. Me gustaría preguntarle a esa persona si estaría de acuerdo. Pero una persona que estaba en un avión dijo que había unas seis personas como esa persona, más o menos. Y lo que sucedió es que todo el avión estaba lleno de saqueadores, anarquistas, alborotadores, gente que obviamente buscaba problemas. Y la persona se sintió muy incómoda en el avión. Es una persona que quizás conoces. Entonces veré si puedo o no contactar a esa persona. Se lo haré saber y veré si puedo conseguir que esa persona hable contigo. Pero fue un relato de primera mano de un avión que iba de Washington a algún otro lugar.

Esta historia es tan vaga y carente de detalles que realmente no hay hechos que verificar. Existe una contradicción interna importante entre las dos declaraciones. En la entrevista de Ingraham, los "matones" se dirigían a Washington DC, para hacer un "gran daño" en la Convención Nacional Republicana, que se celebró del 24 al 27 de agosto. En sus comentarios del 1 de septiembre, Trump dijo que los "saqueadores, anarquistas, alborotadores" habían subido a un avión que se dirigía en una dirección completamente diferente, "que iba de Washington a algún otro lugar".

También está la cuestión de cómo un grupo tan grande de obvios alborotadores pudo superar la inspección de las fuerzas de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Ni la Casa Blanca ni la campaña de Trump respondieron a nuestras preguntas sobre las afirmaciones de Trump.

Ben Collins, de NBC News, señaló que la desconcertante historia evocaba una publicación viral que se hizo en Facebook en junio.

"El presidente Trump dijo esta noche: "Teníamos a alguien subido en un avión ... estaba casi totalmente repleto de matones, vestidos con esos uniformes oscuros, uniformes negros".

Rumor viral de Facebook de junio: "Al menos una docena de hombres bajaron en Boise del avión procedente de Seattle, vestidos de negro de la cabeza a los pies".

Repeticiones

Confusión sobre la cifra de muertes por covid-19. Trump repitió una estadística que previamente había compartido en Twitter que afirmaba falsamente que "sólo el 6%" de las muertes por covid-19 reportadas eran por coronavirus.

"Y, a propósito, vi una estadística el otro día que hablaba de que sólo el 6% de las personas realmente murieron de covid", dijo, "lo cual es muy interesante, que murieran por otras razones".

Ingraham señaló que eso no es lo que muestran los datos — que, de hecho, la cifra se refería a la propensión de los pacientes con coronavirus a padecer comorbilidades u otras afecciones de salud, lo cual se sabe desde hace mucho tiempo — y que "el covid podría haber sido, en última instancia, la morbilidad principal que los afectó". "Podría ser", admitió Trump, "pero es una estadística interesante".

Como hemos escrito, la estadística proviene de los CDC, que señalaron que para el 6% de las muertes relacionadas con covid-19 entre el 1 de febrero y el 22 de agosto, el covid-19 fue la única causa de muerte mencionada en el certificado de defunción. Eso no significa que ésos fueron los únicos pacientes que murieron por covid-19.

Debido a que la infección por coronavirus puede desencadenar otras afecciones, como neumonía o síndrome de dificultad respiratoria aguda, no es sorprendente que los certificados de defunción de muchos de los pacientes con covid-19 que fallecieron mencionaran otras causas de muerte. Y dado que se conoce que las afecciones crónicas como la diabetes y la hipertensión suelen empeorar la severidad del covid-19, también es de esperar que los certificados de defunción de muchos pacientes mencionen esas enfermedades como factores contribuyentes.

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC nos dijo que, contrario a lo que sugirió Trump, la causa subyacente de muerte — la afección responsable en última instancia de la muerte de un paciente, fue el covid-19 en el 92% de las muertes relacionadas con el coronavirus.

Los suburbios: Trump afirmó falsamente que él "le puso fin a la regulación ... que exigía la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos" en los suburbios. Los expertos nos dijeron que la regulación de 2015 de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) "Expansión Afirmativa de Vivienda Justa", que el Secretario Ben Carson anunció que revocaría, no exigía que se construyeran viviendas para personas de bajos ingresos en los suburbios o en cualquier otro lugar. La regulación cambió el proceso de las jurisdicciones que reciben fondos del HUD para que demuestren cómo planean abordar los problemas de vivienda justa en sus comunidades. La regulación dice específicamente que "no impone decisiones de uso de suelo o leyes de zonificación a ningún gobierno local".

Respiradores: Trump, al hablar de la Reserva Estratégica Nacional (SNS, por sus siglas en inglés), nuevamente afirmó falsamente que el gobierno federal inicialmente "no tenía respiradores" para tratar a los pacientes con covid-19 porque "teníamos las despensas vacías cuando llegué". En junio, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos nos dijo que la SNS tenía 16,660 respiradores "inmediatamente disponibles para su uso" en marzo de 2020, lo cual "no habría sido muy diferente" del "número total de respiradores en el inventario de la SNS inmediatamente disponibles para su uso" cuando Trump asumió el cargo en enero de 2017. Hasta el 17 de junio, Trump había heredado más respiradores que los que se distribuyeron de la Reserva durante la pandemia.

Publicada en inglés en factcheck.org el 2 de septiembe de 2020.

"Esta verificación de datos fue traducida al español gracias al convenio Verifact, coordinado por la International Fact-Checking Network (IFCN) con el apoyo de WhatsApp. El objetivo del proyecto es llevar mejor información en español durante las elecciones presidenciales de los EEUU en 2020. Este y otros chequeos políticos los puedes recibir directo por WhatsApp al registrar el número +1-727-310-5258 y escribir "Hola" en el primer mensaje. Te esperamos".