¿Está Bernie Sanders ganando el debate generacional?

Los votantes vieron que Biden tenía una mejor oportunidad de derrotar al presidente Trump, admitió. Pero instó al Partido Demócrata a no ignorar los votos más jóvenes que han acudido en masa a su campaña.

No son suficientes

"El problema para Sanders es que los votantes más jóvenes simplemente no han obtenido los números que necesita", dijo Miles Coleman, editor asociado de Sabato's Crystal Ball en el Centro de Política de la Universidad de Virginia. En 2016, las encuestas de salida mostraron que 19% de los votantes de Michigan tenían entre 18 y 29 años. Esta semana, eso se redujo a 16%. Sanders aún asumió las tres cuartas partes de sus votos, pero no logró incursionar lo suficiente en otros grupos.

Participación juvenil

Sin embargo, la participación juvenil en 2020 en comparación con 2016 no cambió o cayó , según John Della Volpe, con el Instituto de Política de Harvard.

Pero, la atracción de Sanders no se limita al grupo de menores de 30 años. También venció a Biden cómodamente es el grupo de edad de 18 a 44 años en estados como Carolina del Norte (42% -29%), Texas (49% -17%) y Michigan (62% -32%), según las encuestas de salida. Sin embargo, la gran mayoría de los votantes tenían más de 45 años en esos estados: Carolina del Norte (64%), Texas (63%) y Michigan (62%).

Agenda progresista

"Los votantes 'milenials' siguen apoyando ampliamente a Sanders, y mirando a más largo plazo, no me sorprendería que a los candidatos progresistas les vaya mejor cuando los milenials son una parte más grande del electorado", dijo Coleman. Pero por ahora, no resultan suficientes en el día de las elecciones, sin importar cuán bien algunas de las ideas de Sanders puedan sondear en las encuestas ”, agregó.