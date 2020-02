La campaña de Trump demanda al The New York Times por un artículo de opinión sobre Rusia y la elección del 2016

La campaña de reelección del presidente Donald Trump presentó este miércoles una demanda contra el diario The The New York Times por un artículo de opinión que especula sobre la relación entre funcionarios rusos y la campaña que lo llevó a la Casa Blanca en el 2016.

El artículo titulado ' The Real Trump-Russia Quid Pro Quo' fue publicado en marzo del 2019 y escrito por Max Frankel, quien se desempeñó como editor ejecutivo de The New York Times de 1986 a 1994.



En el artículo, Frankel escribe que la campaña de Trump y el gobierno ruso alcanzaron un acuerdo general para ayudarle a derrotar a Hillary Clinton a cambio de que la política exterior del gobierno de Trump fuera favorable para Rusia.



En el borrador de la demanda, distribuido por la campaña de Trump, se acusa al periódico de "parcialidad extrema contra (la campaña) y de “influir indebidamente” en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

"El Times publicó estas declaraciones de todos modos, sabiendo que eran falsas, y sabiendo que desinformaría y engañaría a sus propios lectores, debido al prejuicio extremo y la animosidad de The New York Times contra la campaña, y la exuberancia de The New York Times para influir indebidamente en las elecciones presidenciales en Noviembre 2020", se lee en el borrador de la demanda de ocho páginas.

"La campaña de Trump ha recurrido a los tribunales para tratar de castigar a un escritor de opinión por tener una opinión que consideran inaceptable", dijo Eileen Murphy, portavoz de The New York Times..

"Afortunadamente, la ley protege el derecho de los estadounidenses a expresar sus juicios y conclusiones, especialmente sobre eventos de importancia pública", agregó Murphy, quien indicó que el diario espera reivindicar ese derecho en este caso.

La campaña de Trump presentó la demanda ante la Corte Suprema del estado de Nueva York.