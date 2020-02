Inteligencia de EEUU: Rusia busca de nuevo ayudar a Trump a ganar las elecciones en noviembre

En un encuentro con legisladores la semana pasada, funcionarios de inteligencia advirtieron que Rusia ya está encaminada a interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de este año con la clara intención de ayudar al presidente Donald Trump a ser reelecto, según indicaron fuentes anónimas a la cadena CNN y al diario The New York Times .

Según cita The New York Times "el día después de la reunión informativa del 13 de febrero con los legisladores, Trump reprendió a Joseph Maguire, el director interino de inteligencia nacional por permitir que (el encuentro) se llevara a cabo".

James Clapper, el que fuera director de inteligencia durante la administración Obama declaró a CNN que no estaba sorprendido y que las acciones de Rusia presentaban un "tremendo reto para la comunidad de inteligencia del país para presentar unos datos que el presidente no quiere escuchar, con el resultado de que el mensajero es eliminado"

La presencia de Schiff irritó a Trump

Tanto CNN como el New York Times coinciden en señalar en sus informaciones que la presencia de Adam Schiff en estas reuniones irritó especialmente al presidente Trump. Schiff ha sido un referente de las críticas a Trump desde el 2016 y los enfrentamientos entre ambos llegaron a su punto álgido durante el juicio político.

El diario neoyorquino apunta que el disgusto de Trump con Schiff lle´go al extremo que en el pasado mes de octubre, Trump rehusó invitar a los miembros del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes a una reunión sobre Siria porque no quería contar con la presencia de Schiff.

Republicanos defienden al presidente

Las conclusiones de los servicios de inteligencia no convencen a los republicanos. Chris Stewart representante de Utah, argumentó que Moscú no tiene ninguna razón para apoyar al presidente Trump. "Reto a cualquiera a que me de un argumento real por el cual Putin preferiría tener al Presidente Trump antes que a Bernie Sanders" dijo Stewart.