Joe Biden finalmente sale de su casa, ¿se reactivan los actos con público de su campaña?

Aunque esta salida parece sugerir que Biden no pasará los casi cinco meses que restan hasta el día de la elección completamente enclaustrado, pero el equipo de campaña rehusó responder a una pregunta de Univision Noticias.

Pero eso no impidió al mandatario republicano a compartir la noche de este lunes en Twitter un mensaje que se mofa de Biden por llevar una mascarilla negra en público igual que su esposa Jill.

"Esto puede ayudar a explicar por qué a Trump no le gusta lucir una mascarilla en público", reza el mensaje escrito por el comentarista de Fox News, Brit Hume, sobre una foto de Biden.

La jefa de campaña del demócrata, Jen O’Malley Dillon dijo a la agencia AP que planea celebrar eventos electorales más tradicionales "cuando la seguridad lo permita, y no lo haremos un solo día antes. Nunca escogeremos una opción que ponga a nuestros empleados en peligro".

The New York Times reportó que a algunos integrantes del Partido Dem´ócrata les preocupa que Biden no logre un mensaje lo suficientemente convincente sin celebrar eventos públicos.