Exasesora de Mike Pence dice que votará a Biden pues Trump ha mostrado un "total desprecio por la vida humana" en la pandemia

Una exasesora del vicepresidente Mike Pence, que integró el grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca, dijo este jueves en una entrevista que Trump había mostrado un "total desprecio por la vida humana" en su respuesta a la pandemia, y que al presidente solo le interesaban "la economía y su reelección".

Olivia Troye trabajó como asesora de Mike Pence durante dos años en temas como seguridad nacional, contarretorrismo y recientemente coronavirus. En agosto dejó la Casa Blanca y ahora se convierte en la primera funcionaria integrante del grupo de trabajo del coronavirus en criticar abiertamente la gestión del presidente.

Según las declaraciones de Troye al medio The New Yorker, la respuesta de la administración ante el virus costó vidas. "La retórica del presidente y sus propios ataques contra las personas de su administración que intentan hacer el trabajo, así como la promulgación de narrativas falsas e información incorrecta sobre el virus han hecho que esta respuesta en curso sea un fracaso", expresó.

Por ese motivo, confiesa, se ha integrado al grupo de Votantes republicanos contra Trump, en el que se incluyen varios exfuncionarios del gobierno en desacuerdo con la actuación del presidente, y en las elecciones de noviembre votará a Biden.



En la entrevista, Troye se describió a sí misma como una republicana de toda la vida que siempre votó por el candidato del partido hasta 2016. Entonces no votó por Trump, porque no le gustaba su retórica, aunque se negó a especificar a dónde fue su voto en las pasadas elecciones.

"Lo superé y acepté que era nuestro presidente", dijo Troye, de 43 años, quien confesó que entró a trabajar en la administración confiando en que Trump se convertiría poco a poco en un líder fuerte y que dejararía a un lado la retórica divisiva. Además, tenía respeto por otros funcionarios de la administración, como Mike Pence para quien trabajó dos años no solo en el grupo del coronavirus sino también como asesora en temas de inmigración, tiroteos masivos, huracanes y otros asuntos de política exterior.

“Todavía tengo mucho respeto por el vicepresidente”, dijo. “Trabajé con mucha lealtad e hice todo lo que pude por él. No quiero que esto se convierta en una crítica contra de él", añadió e insistió que por lo general el vicepresidente daba las instrucciones correctas, pero cuando estaba el presidente su situación era "imposible".

Al preguntársele por los comentarios de Troye al propio Pence, este dijo que estaba muy orgulloso del desempeño de la administración y que le parecía que se trataba solo de una empleada descontenta intentando hacer política.

"No he leído sus comentarios en detalle. Pero me parece otra empleada descontenta que ha decidido hacer política durante el año electoral ”, dijo Pence, citado por The Washington Post.

Trump: "No tengo idea de quién es"

El presidente Trump desestimó las críticas de la exasesora de Pence en su contra. "No tengo idea de quién es", dijo a la prensa. “Nunca la conocí, hasta donde yo sé. Quizás ella estaba en una habitación. No tengo idea de quién es ella. Ella no me conoce", añadió.

En la misma línea del presidente y el vicepresidente, la Casa Blanca minimizó las declaraciones de Troye, calificándola como una exempleada descontenta, restándole importancia a su papel en el grupo de trabajo del coronavirus y cuestionando sus críticas a la gestión de la pandemia.

"La señora Troye es una empleada designada y miembro del personal de carrera del Departamento de Seguridad Nacional, que está disgustada porque su asignación fue interrumpida pues ya no era capaz de mantenerse al día con sus deberes diarios ”, dijo en un comunicado Keith Kellogg, teniente general retirado que se desempeña como asesor de seguridad nacional. "Troye me informaba diariamente y ni una sola vez durante su misión expresó alguna preocupación con respecto a la respuesta de la administración al coronavirus a nadie en su cadena de mando. Al no expresar sus preocupaciones, demostró una increíble falta de valor moral", añadió.

Por su parte, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, declaró que las "afirmaciones de Troye no tienen base en la realidad y son totalmente inexactas" y que "la verdad es que el presidente Trump siempre puso el bienestar del pueblo estadounidense en primer lugar", citando los esfuerzos del presidente para impulsar la producción de equipos médicos, sus primeras recomendaciones sobre el distanciamiento social y el plan para desarrollar rápidamente una vacuna para el nuevo coronavirus.

Trump y el manejo de la pandemia, según Troye

Según la exasesora de Pence, el presidente Trump por lo general no se centraba en el virus en las reuniones y luego sorpendía al grupo de trabajo con sus declaraciones públicas, muchas veces contraria a lo que se había discutido con los expertos y funcionarios del equipo de trabajo del coronavirus. Tal fue el caso, según Troye, de su apoyo público al uso de la hidroxiclorina, sus críticas de todo tipo al uso de mascarillas, sus ataques a las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC o sus reflexiones sobre la "inmunidad colectiva".

La administración, dijo la exasesora, perdió meses para frenar la propagación del virus porque el presidente y otros funcionarios clave de la administración se negaron a apoyar el uso de mascarillas, incluso cuando los miembros del grupo de trabajo y los funcionarios de salud "suplicaron repetidamente" a Trump que lo hiciera.

Troye dijo que el presidente buscaba constantemente reabrir estados y escuelas a pesar de opiniones contrarias de los expertos y asesores, a quienes gernalmente no escucha.

"He tenido muchas conversaciones a puerta cerrada con muchas personas de alto nivel en la administración que están de acuerdo conmigo de todo corazón", dijo Troye sobre sus críticas al manejo de la pandemia que ha hecho el presidente.

REPAIR: Alianza Republicana para la Integridad y la Reforma

La exasesora de Pence se suma a un creciente número de funcionarios de la administración que han dejado su cargo o han sido despedidos y han mostrado serias proeocupaciones sobre la incapacidad de Trump para dirigir al país.

Miles Taylor, quien trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional entre 2017 y 2019, creó un grupo republicano anti-Trump llamado Alianza Política Republicana para la Integridad y la Reforma (REPAIR ), en el que busca aglutinar a funcionarios anteriores y actuales para que den sus testimonios sinceros sobre su experiencia en la actual administración.

Olivia Troye se ha unido a este grupo, y el jueves por la tarde lanzó un video a través de Republican Voters Against Trump, detallando sus problemas con el manejo de la pandemia por parte del actual presidente.

Según Tyalor, citado por el Post, ha sido difícil conseguir nombres importantes para hablar en contra de Trump ya que "el presidente ha hecho un trabajo muy eficaz al crear una cultura del miedo".

En la entrevista con el New Yorker, Troye dijo estar asustada pues espera fuertes denuncias de excolegas de la administración y también espera ser denigrada por la Casa Blanca y por el propio presidente en Twitter.

"Honestamente, tengo miedo", dijo. "Nunca había hecho algo así".