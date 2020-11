El peligroso escenario poselectoral en EEUU: un presidente que no acepta la derrota y otro que no puede empezar la transición

El presidente Donald Trump, después de meses alimentando la narrativa del posible fraude electoral, asegura (sin pruebas) que la victoria de Joe Biden no es válida y ha impugnado los resultados en estados decisivos. Por el momento, su ofensiva legal no ha dado frutos y ningún tribunal avala sus reclamos. Es más, funcionarios electorales de todo el país aseguran que no vieron irregularidades. Lo mismo ha dicho la misión de observación electoral de la Organizaci´ón de Estados Americanos (OEA).