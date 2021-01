La fiscalía no descarta cargos contra Trump por incitar el asalto al Capitolio

El Departamento de Justicia no descartaría presentar cargos contra el presidente Donald Trump por su posible responsabilidad al arengar la turba que marchó al Capitolio y tomó el edificio por asalto , una acción que dejó al menos cinco muertos y ha sido condenada por múltiples sectores.

" Estamos buscando a todos los actores, no solo a las personas que entraron en el edificio ", dijo a periodistas Michael Sherwin, fiscal general en Washington cuando los periodistas quisieron saber si las investigaciones incluían la responsabilidad del mandatario y varios de los que ese día arengaron a los participantes en un evento político realizado a las afueras de la Casa Blanca para que se fueran hasta la sede del Congreso. .

Una acusación formal contra el presidente en ejercicio iría en contra de las normas del Departamento de Justicia, que no contempla que los fiscales puedan presentar cargos contra un mandatario mientras está en el cargo por decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones.

Trump en la mira

Las críticas a la arenga del presidente Trump a sus partidarios han provenido no solo de sectores opositores sino de antiguos aliados como el ex fiscal general William Barr y el ex secretario de Defensa Jim Mattis, y han desatado una serie de renuncias en su gabinete.