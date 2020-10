Del “abandono” de Trump a Puerto Rico a sus “similitudes” con Maduro: nueva ofensiva de Biden por el voto hispano

" Son Muy Similares" ( They are very similar) es el título de otro anuncio en español que se emitirá por televisión en Miami, Ft. Myers y West Palm Beach, en Florida. La pieza presenta a Cecilia, una joven venezolana que habla de su experiencia de primera mano con el socialismo en su país de origen. Ella descarta la narrativa que promueve Trump y su equipo de que Biden es socialista, y explica cómo las tácticas autoritarias de Donald Trump "son semejantes a las del dictador Nicolás Maduro".