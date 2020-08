¿Cuánto ayuda el candidato a la vicepresidencia a ganar la Casa Blanca?

Las labores en la vicepresidencia

Ese es un tema que se debatió intensamente en septiembre de 2018, luego de que se publicara un inusual artículo de opinión sin forma en The New York Times , en el que el redactor, descrito como "alto funcionario del gobierno", aseguraba que la capacidad mental del mandatario era tema de preocupación, al punto que se había hablado en la Casa Blanca de de activar el mecanismo constitucional para su destitución.

¿Para qué sirve el candidato?

"Por supuerto, son solo dos casos. Pero según lo que tenemos, no vemos evidencia", dijo Devine al Niskanen Center Devine, quien junto a Kopko publicó recientemente el libro " The VP Advantage: How Running Mates Influence Home State Voting in Presidential Elections" (La ventaja de la vicepresidencia: Cómo los compañeros de fórmula influyen el voto en el estado natal durante las elecciones presidenciales).