¿Cómo puede hacer Bloomberg para superar el mayor problema que tiene con las minorías?

"Si eliminamos a todos los que se equivocaron en este panel, a todos los que se equivocaron en la justicia penal en algún momento de sus carreras, no habría nadie más aquí", dijo Bloomberg en una respuesta con la que trató de esquivar a la lluvia de críticas que le hiceron varios de sus competidores por la nominación demócrata.

En el debate de Nevada , quedó claro que admitir “vergüenza” porque el programa se “salió de control” no será suficiente para hacer frente a los ataques de sus cinco contrincantes y superar las dudas que pueda haber entre la población.

Un mal heredado

"Parar y registrar" fue una práctica heredada de su predecesor, Rudolph Giuliani, que Bloomberg amplió y defendió en su paso por la alcaldía de Nueva York, entre 2002 y 2013. Un reportaje de The New York Times , publicado en el 2010, relata como en Brownsville, un barrio de bajos ingresos en Brooklyn, los policías hicieron 52,000 paradas y requisas en solo cuatro años, entre enero del 2006 y marzo del 2010.

"El hecho de que haya tenido una respuesta tan débil en el debate muestra que no se toma su palabra lo suficientemente en serio o que lamentablemente no estaba preparado ", dijo a Univisión Noticias.

En noviembre, antes de que se oficilizara su candidatura, Bloomberg ofreció disculpas por el 'stop and frisk' en el Centro Cultural Cristiano, una mega iglesia de Brooklyn donde asisten mayoritariamente afroestadounidenses. Tuvo que volverlo a hacer este mes cuando se divulgó un viejo audio donde defendía la táctica.

Pero Melissa Mark-Viverito, quien ocupó el puesto de consejal durante el segundo y tercer mandando de Bloomberg, considera que el programa "parar y registrar" tuvo un efecto en su imagen cuando era alcalde que no puede esquivar ahora. (Ella dio su respaldo a Elizabeth Warren y actualmente pelea un puesto en el Congreso=.

"Para él (Bloomberg) decir lo siento y tratar de seguir hacia adelante, en verdad, no está haciendo una reflexión, no está reconociendo y hablando del proceso de cómo llegó a entender que esa práctica era dañina. Lo está diciendo de una manera de decir sigamos hacia adelante sin tener que hablar más de esto”, dijo Mark-Viverito a Univision, quien fue la primera persona de color en servir como presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York.

Pero Melissa Michelson, profesora de Ciencia Política en Menlo College, en California, y especialista en comunidades minoritarias, dijo que el ex alcalde enfrenta la falta de credibilidad de su disculpa.

“Hasta ahora, mucha gente no considera que sus disculpas sean suficientes o reales. Fue una política amplicamente críticada en su momento y declarada inconstitucional y Bloomberg persistió en defenderla. Desde mi perspectiva, mucha gente no está dispuesta a aceptar la disculpa porque no piensan que realmente lo sienta¨", indicó Univision Noticias.