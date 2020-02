Michael Bloomberg se disculpa por su política de 'Parar y Registrar' tras nuevo audio divulgado

Mike Bloomberg volvió a pedir perdón. “Me disculpo porque me haya tomado tanto entender el impacto que ha tenido ‘Stop and Frisk’ entre comunidades de color y latinas. ‘Stop and Frisk’ fue una herencia que me dejó la administración anterior para combatir la violencia y aunque redujimos la práctica en un 95 por ciento, tendría que haberlo hecho antes”.