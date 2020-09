Biden habló por teléfono con Jacob Blake y se reunió con su familia en Kenosha

“El habló sobre cómo nada va a traerlo abajo, sobre independientemente si vuelve a caminar o no, no se va a rendir”, dijo el exvicepresidente sobre Blake.

“Lo que he visto en las cortes criminales es un tratamiento injusto entre acusados blancos y acusados negros y latinos”, dijo la abogada Angela Cunningham. “En nuestras comunidades hay una vigilancia policial excesiva y por eso tenemos latinos y negros que son detenidos por cosas que muchas veces son delitos menores, luego tienen antecedentes criminales, lo cual quiere decir que tienen un sello en sus cuellos que hace difícil que consigan trabajos”.

Biden escuchó a los participantes, tomó apuntes, no se quitó la mascarilla y mostró optimismo sobre el futuro del país tras los pedidos de justicia racial.

“Hay una razón por la cual este gobierno no quieren hablar sobre... sólo quiere hablar sobre dividir al país y la ley y orden”, dijo Biden. “Ellos no quieren hablar sobre toda esa gente que ha muerto de covid… ellos no quieren hablan sobre el hecho que tenemos decenas de miles de negocios que están cerrando, quizás para siempre”.