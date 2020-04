Biden gana primaria de Ohio en una elección celebrada casi completamente por correo

Joe Biden ganó el martes la primaria de Ohio realizada casi completamente por correo, según proyecciones de The Associated Press .

Ohio tiene en juego 136 delegados demócratas. Por su parte, el presidente Donald Trump es el virtual candidato republicano y no tuvo rivales en la papeleta

Jen Miller, directora ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de Ohio, al diario The Columbus Dispatch , que mucha gente le seguía diciendo que estaba confundida sobre la fecha de la elección después de que la primaria fue postergada el mes pasado.

Por otro lado, Mike Brickner, director estatal de All Voting is Local, dijo al diario que muchos votantes no habían recibido papeletas por correo.