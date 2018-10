Por qué si hay tantos hispanos en Texas, no hay una representación proporcional en el Congreso

Aunque los hispanos en Texas representan un importante sector de su población, no lo son en representación. Problemas como la poca participación en las urnas, identificación con partidos políticos y falta de confianza en los candidatos latinos son parte del problema.

Muchos latinos, pocos votos

“Por un lado tienes a la gente que no sale a votar y una de las razones es porque no ven candidatos parecidos a ellos. Pero por otra parte, tienes personas que serían buenos candidatos pero que piensan... 'para qué voy a correr si los latinos no van a votar por mi'. Entonces nada cambia”, comentó a Univisión Noticias.