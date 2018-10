El presidente Trump lleva su campaña a la frontera, el territorio más sensible cuando se trata de inmigración

Donald Trump realizó su primera visita de campaña a Arizona el viernes. Aunque las encuestas allí no le favorecen, busca impulsar a Marth McSally, una candidata republicana al Senado a la que no le va bien. A los republicanos les va mejor en la contienda para gobernador contra un demócrata latino cuya campaña no logró despegar.