Por primera vez los hispanos de Texas estarán representados en el Congreso por una mujer

El distrito 29 de Texas tiene un 77% de su población de origen hispano. Uno de cada cuatro de sus residentes vive bajo la línea de pobreza federal, que para una familia de 5 personas es cercana a los $25.000 dólares anuales. Además uno de cada tres habitantes no tiene seguro médico.

"Años para llegar a este punto"

“Me ha tomado todos estos años para llegar a este punto. No debiera tomar esa cantidad de tiempo. Lo que necesitamos es construir una base de personas, incentivar a más mujeres para que se postulen al consejo escolar, a las municipalidades, alcaldías para asegurarnos que las latinas recibirán apoyo”, aseguró García en una entrevista con Univisión Noticias.

“Pero también se trata de respaldo, podemos postularnos, pero necesitamos ayuda. Creo que ese fue uno de mis desafíos más grandes en 1992; no pude conseguir los dólares que necesitaba para que mi mensaje llegara a los votantes. Tenemos que asegurarnos de conectar a las mujeres con donantes que las apoyen, para que sepan que pueden confiar en ellas, que somos capaces de hacer el trabajo”, agregó.

Senado estatal

A principios de este mes, por tercera vez en el año, un senador estatal (Charles Schwertner) enfrentó una acusación de acoso sexual y la respuesta general del congreso local fue esperar. Pero García estuvo entre los legisladores que llamaron a una investigación independiente sobre el caso, la que ún está en curso. García explicó que planea “hacer algo” inmediatamente después de la elección de noviembre, para asegurarse de llenar su cupo, pero dijo que no podía mostrar sus cartas aún.

No es la única batalla política en la que senadora está envuelta a pocos meses de dejar su cargo e irse a Washington. En julio pasado García envió una carta al gobernador republicano Greg Abbott diciendo que tenía la “intención de renunciar” a su escaño de senadora estatal y le pidió que fijara una elección especial que coincidiera con las elecciones de mitad de periodo.

Pero Abbott dijo que no lo haría, porque primero García debía renunciar oficialmente y dejar su cargo. La senadora alegó que se podía fijar una elección según el código estatal de elecciones, basado en la “intención de renunciar”. La discusión llegó a un punto muerto en el que Abbott no fija fecha de elección hasta que ella renuncie y ella no lo hace hasta que él asegure una fecha para elegir su reemplazo.