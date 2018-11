Esta candidata fue indocumentada y ahora puede ser electa a la asamblea de Nueva York

"La carga que tiene un candidato es muy dura", continúa. "Para que nos podamos ver, miembros de mi familia trabajan como voluntarios en mi campaña. Implica tener que despertarse a las 5 de la mañana y no irse a dormir hasta las 12. Ni siquiera puedo dormirme en el tren, porque me reconocen. Es mucha presión, pero también es muy gratificante".

Abajo de su escritorio esconde un par de zapatos de goma. Solo antes de las primarias, que ganó en septiembre por el Partido Demócrata, tocó en más de 30,000 hogares. "No puedo simplemente sentarme y esperar que la gente reconozca mi nombre", señala.

Pero la campaña de Cruz tiene un énfasis particular en los temas de inmigración .

Los derechos de la comunidad

En Queens, una comunidad donde casi la mitad de los habitantes son inmigrantes, se sintió como en casa. "Creo que nuestra comunidad es un lugar donde las personas son bienvenidas, amadas, comprendidas. Eso es lo que hace de esta comunidad un lugar hermoso para vivir. No todos somos iguales", dice.

Cuando se casó, pudo regularizar su situación y obtener la residencia permanente en 2005. "Pasé del modo de supervivencia al modo de éxito. Durante mucho tiempo mi vida se trató de asegurarme de que yo, mis hermanas y mi mamá comiéramos. Que tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas y que no nos enviaran de vuelta o nos separaran. De ahí en adelante pude esforzarme por hacer algo y me convertí en abogada. Antes ni siquiera se me ocurrió que podría tener una carrera", comenta.