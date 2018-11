Así ha logrado este republicano de un 'estado demócrata' ser el gobernador más popular de EEUU

Pero Baker optó por no firmar la carta en la que 27 gobernadores republicanos pedían la suspensión indefinida del plan y dos años después fue uno de los pocos republicanos que se opuso públicamente al veto migratorio aprobado por Donald Trump .

Según las cifras de la firma Morning Consult, un 70% de los ciudadanos del estado aprueban a Baker y sólo un 17% se pronuncian en contra de su gestión. En cambio sólo un 35% de los habitantes de Massachusetts aprueban la gestión de Trump. Ese porcentaje sólo es menor en Hawaii, Vermont y Washington DC. Y sin embargo la impopularidad del presidente no ha salpicado al gobernador republicano.

De talante progresista

“Massachusetts es un estado dominado por votantes demócratas e independientes. Los sondeos indican que esos votantes piensan que el gobernador es un político anti-Trump. Baker anunció hace dos años que no votaría por Trump y le ha criticado a menudo. El debate aquí no es si Baker está contra Trump sino si le critica lo suficiente”.

El mandato de Baker ha estado salpicado de desacuerdos con el ala derecha de su propio partido. Pero el gobernador no ha expresado esos desacuerdos en la calle sino mediante comunicados públicos o declaraciones a la prensa y en la medida de lo posible se ha ceñido a hablar de lo que afectaba a su estado sin intervenir en la política nacional.

Entre el sector público y privado

Hijo de un republicano conservador y de una demócrata progresista, Baker se crio en varios pueblos de Massachusetts y vivió unos años en Washington, donde su padre aceptó un cargo menor en el gobierno de Richard Nixon. El joven Baker se graduó en Harvard y completó luego un MBA en la Kellogg School of Management. A principios de los 80, trabajó en un instituto libertario donde llamó la atención del republicano Bill Weld, que lo reclutó para su equipo en 1991, cuando fue elegido gobernador.

En 2005 y con Mitt Romney a punto de anunciar su retirada para lanzar su candidatura a la Casa Blanca, muchos creyeron que Baker lanzaría su candidatura a sucederle como gobernador. Al final decidió no presentarse y dejar paso a la segunda de Romney, Kerry Healey, que perdió contra el demócrata Deval Patrick en noviembre de 2006.

“Baker ha formado parte durante décadas de la elite política del estado. Romney era un outsider y ni siquiera estaba claro que pudiera presentarse porque venía de Utah de gestionar los Juegos Olímpicos. Ambos han ejercido el cargo de forma muy diferente. Romney se lanzó a la carrera a la presidencia el mismo día en que juró el cargo y eso propició un giro a la derecha. Hasta ahora Baker no ha mostrado interés por competir por la Casa Blanca y se ha centrado en gobernar”.

En 2010 Baker lanzó su candidatura contra Patrick. Se presentó como un aspirante preocupado por reducir el déficit y a favor del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo. 2010 fue el año de la rebelión conservadora del Tea Party y Baker intentó subirse a esa cólera con un eslogan agresivo: “¿Tuviste suficiente?”. Ese estilo funcionó en estados como Wisconsin, Michigan o Florida pero no entre los ciudadanos progresistas de Massachusetts, que reeligieron a Patrick por seis puntos en noviembre de 2010.

Hasta ahora el candidato ha intentado presentar a Baker como un aliado de Trump y de otros republicanos más radicales. En el primer debate televisivo hizo titubear al gobernador al preguntarle si votaría por el rival de la senadora demócrata Elizabeth Warren, el republicano radical Geoff Diehl. Esa estrategia ha propiciado algunos titulares pero no ha ayudado a González a remontar en los sondeos, que le sitúan 35 puntos por detrás del gobernador.

Algunos analistas han sugerido que Baker debería lanzar su candidatura a la Casa Blanca pero hasta ahora el gobernador ha dicho que no tiene interés en competir en una carrera presidencial. “Es interesante pensar en esa candidatura”, dice Pindell. “Pero incluso Baker sabe que no sería capaz de ganar unas primarias republicanas en todo el país. Habría que ver primero si John Kasich o Jeff Flake lo intentan primero en 2020. En cualquier caso, si Baker se lanzara, no lo haría antes de 2024”.