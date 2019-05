Tennessee aprobó un nuevo programa de vouchers escolares pero DeVos no dice si los indocumentados pueden usarlo

La semana pasada, Betsy DeVos , la secretaria de Educación, le dijo a un grupo de reporteros de educación de todo el país que estaba "emocionada" de que Tennessee hubiera aprobado un programa de vouchers escolares. Pero cuando le preguntaron si ese programa estaba disponible a los estudiantes indocumentados que viven en el estado, su respuesta no fue nada clara: dijo que depende del estado y no ofreció detalles.

Cuando le preguntaron a DeVos por esta provisión que afectaría a los estudiantes inmigrantes o indocumentados, dijo: “Creo que eso no terminó siendo parte del programa final. Creo que eso ha sido un tema para que lo debata Tennessee. No puedo comentar sobre una pregunta hipotética. Si no es parte del programa, no es parte del programa”.