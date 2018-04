Estos distritos escolares en Colorado cancelarán clases por las protestas de maestros esta semana

Los distritos de Colorado en la lista a continuación han anunciado que van a cancelar las clases porque no tendrán suficientes maestros y personal disponible para que los estudiantes estén seguros en las instalaciones de las escuelas. Incluyen ocho de los 10 distritos más grandes del estado y atienden a más de 400,000 estudiantes.

Algunas escuelas charter , incluyendo DSST y STRIVE Prep, se unirán a las demostraciones de maestros, y otras no. Los padres cuyos hijos asisten a escuelas charter en estos distritos deben consultar con su escuela.

• Adams 12 Five Star Schools. 38,900 estudiantes

The Daily Camera informa que los maestros en el Distrito Escolar de Boulder Valley, de 31,300 estudiantes, planean salir a protestar en un walkout el viernes, en un grupo más pequeño yendo al Capitolio. El otro distrito grande que no está en esta lista, Aurora Public Schools, con 40,900 estudiantes, no ha hecho ningún anuncio todavía.