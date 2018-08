Luego de que a finales de julio circularan rumores de una sobredosis de la cantante, que estuvo hospitalizada por varios días en el Cedars Sinai Medical Center, finalmente ella rompió el silencio. “Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aun no lo he logrado”, escribió el domingo en su cuenta de Instagram donde también agradeció a Dios por mantenerla con vida y a médicos y fans por el apoyo.