Una inesperada aliada: Britney Spears defiende DACA y se suma a la causa de los dreamers

En medio de la indignación entre los dreamers después de que el Congreso haya retrasado a 2018 la posibilidad de llegar a una solución legislativa que los proteja, una famosa e inesperada voz de protesta se ha sumado al debate: la de Britney Spears.

En sus cuentas de Twitter e Instagram, la cantante de pop compartió una fotografía en la que aparece con una camiseta negra en la que se puede leer: ' Todos somos Dreamers'. La imagen, que ha conseguido más de medio millón de likes, va acompañada de una contundente declaración de apoyo: “Pídanle al Congreso que pase el 'Dream Act'”. Además, la artista, poco dada a hacer declaraciones políticas, promovió la organización sin ánimo de lucro Emerson Collective, que trabaja para apoyar a los dreamers y en el que se explica toda la situación a la que se enfrentan actualmente estos jóvenes.



We are all Dreamers ✨ Tell Congress to pass the #DreamAct https://t.co/VRw2xORG97 pic.twitter.com/TjAbL8UiYi

— Britney Spears (@britneyspears) 23 de diciembre de 2017