Acuerdo histórico sacude la industria inmobiliaria y abre camino para bajar costos en la venta de viviendas

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR por sus siglas en inglés) acordó pagar $418 millones en daños y perjuicios para resolver varias demandas por el manejo que hace esa industria en el cobro de comisiones.

Este acuerdo sienta un precedente histórico, ya que significa el virtual fin del pago de hasta 6% de comisión a los agentes inmobiliarios contratados por particulares para vender viviendas en Estados Unidos.

El pago por parte de NAR, informó la organización, es para resolver las acusaciones de que conspiró para aumentar las comisiones de los agentes inmobiliarios.

A partir de este, se espera que el costo de vender una casa disminuya, ya que se eliminan las comisiones que funcionan desde hace unas tres décadas para quienes venden una propiedad.

La comisión habitual de las transacciones de venta de una vivienda son del 6%, lo que hace supercostoso el proceso para quien vende la propiedad.

"NAR ha trabajado duro durante años para resolver este litigio de una manera que beneficie a nuestros miembros y consumidores estadounidenses. Nuestro objetivo siempre ha sido preservar las opciones de los consumidores y proteger a nuestros miembros en la mayor medida posible. Este acuerdo logra ambos objetivos”, dijo Nykia Wright, directora interina de NAR, en un comunicado.

En este caso, en noviembre pasado, un jurado federal en Missouri encontró a NAR responsable de millones de dólares en daños por conspirar para mantener las comisiones de los agentes artificialmente altas. La NAR exigía a vendedores de viviendas que pagaran una comisión fija del 6%, a distribuir entre el agente vendedor y comprador.

Aunque la NAR dijo que la comisión era negociable, quienes critican la medida adoptada en los años 90, dicen que tal comisión encareció el proceso.

Este acuerdo está sujeto a la aprobación de un juez. Pero abre la puerta a un mercado inmobiliario más competitivo, ya que los realtors ahora podrían competir en comisiones, lo que permitiría a los posibles compradores comparar precios antes de comprar.