Esto es lo que debes ganar de promedio si te quieres comprar una vivienda en EEUU

Video Esto es lo que necesitas ganar para poder comprar una vivienda promedio en EEUU

El mercado de la vivienda en Estados Unidos continúa mostrando un panorama muy desafiante para los compradores, de acuerdo con un informe reciente de la firma de análisis y pronósticos Oxford Economics.

Los precios de las viviendas han subido de manera constante en todas las principales áreas metropolitanas en los últimos cinco años, mientras que las tasas de interés hipotecarias casi se han duplicado. Como resultado, cada vez son menos quienes pueden acceder a comprar casa: en el tercer trimestre solo aproximadamente un tercio (36%) de los hogares en EEUU ganaba lo suficiente, en comparación con el 59% en 2019.

La disrupción comenzó en 2020, cuando la pandemia del covid-19 llevó a muchos a mudarse a viviendas más grandes y con más espacio. Entre el aumento de la demanda y la escasez de vivienda en el país, la competencia creció considerablemente e hizo que se dispararan los precios en todo EEUU.

El informe de Oxford Economics revela que en el tercer trimestre de este año para adquirir una casa nueva en Estados Unidos, incluyendo los impuestos sobre la propiedad y el seguro de la vivienda, un hogar necesitaba un ingreso anual promedio de $107,700. Esto es casi el doble de los $56,800 que se requerían en el mismo período de 2019.

California y Hawaii, los estados en donde la vivienda es más inaccesible

Aunque los precios han aumentado en todas las ciudades, las áreas metropolitanas de California han alcanzado niveles alarmantes. Ciudades como San José, San Francisco, Los Ángeles y San Diego se encuentran entre las más caras del país. Según el informe, en San José, el área metropolitana menos asequible para comprar vivienda, el precio medio de una casa se disparó a $1.89 millones en el tercer trimestre de 2024. Para poder permitirse una casa en esta ciudad, un hogar necesita un ingreso de $461,000 anuales.

En Honolulu, Hawaii, la situación no es mucho mejor. En general, en ciudades como San José, San Francisco, Honolulu, Los Ángeles y San Diego, menos del 15% de los hogares ganan lo suficiente para cubrir los costos de adquirir una vivienda.

Oxford Economics define la "asequibilidad de la vivienda" evaluando si los pagos mensuales por esa vivienda superan el 28% de los ingresos de una persona.

El Medio Oeste sigue siendo la región más asequible para comprar vivienda

Por otro lado, las áreas más asequibles para vivir se encuentran en el Medio Oeste, donde las familias pueden acceder a viviendas con ingresos mucho más modestos.

Según el informe, casi dos tercios de los hogares en esta región pueden permitirse una casa con un salario que varía entre $64,600 y $75,300. Entre las ciudades más accesibles de la región se encuentran Decatur (Illinois) y Youngstown (Ohio).

En cuanto a las grandes áreas metropolitanas, Oklahoma City, Memphis, Cleveland, Louisville, Detroit y St. Louis fueron clasificadas como las más asequibles, donde los precios de las viviendas se han mantenido relativamente estables y más al alcance para las familias de ingresos medios.

La escalada de las tasas hipotecarias empeora la situación

La pérdida de asequibilidad no solo se debe al aumento de los precios de las viviendas, sino también a la subida de las tasas hipotecarias. Desde 2022, las tasas han aumentado drásticamente, en gran parte debido a los esfuerzos de la Reserva Federal para controlar la inflación.

Aunque las tasas han disminuido ligeramente desde su pico de 7.3% a fines de 2023, el promedio para una hipoteca a 30 años aún se sitúa en 6.79%, muy por encima de los niveles previos a la pandemia, e incluso, hasta 2022, cuando comenzó la subida más notoria. Esto ha aumentado significativamente los pagos mensuales para los compradores de vivienda, alejando aún más la posibilidad de convertirse en propietarios.

Aunque el presidente electo Donald Trump ha prometido que bajarían las tasas hipotecarias, algunos expertos estiman que su agenda económica podría implicar más bien una nueva subida, en dependencia de las políticas que aplique.

