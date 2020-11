📆 Recuerda, el IRS dio hasta el 21 de noviembre para solicitar el cheque de $1,200 si aún no lo has recibido

Las personas con ingresos por debajo de los $12,200 anuales y que usualmente no requieren declarar impuestos tienen hasta el 21 de noviembre para solicitar su cheque de ayuda federal al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) si aún no lo han hecho.

El IRS había ampliado esa fecha límite en octubre en un intento por llegar a las casi 9 millones de personas que no habían reclamado su cheque de $1,200. La decisión buscaba brindar más tiempo a esas personas, a las que envió una carta a fines de septiembre notificándoles qué hacer para pedirlo.

"Tomamos este paso para proveer más tiempo para que quienes todavía no reciben su pago se registren para obtener su dinero, incluyendo (las personas) en comunidades de bajos recursos", dijo en ese momento un comunicado Chuck Rettig, comisionado de la agencia tributaria.

Para las personas que habitualmente no necesitan presentar una declaración de impuestos porque sus ingresos anuales son inferiores a $12,200 ($24,400 en el caso de las parejas casadas), el IRS mantendrá funcionando hasta el 21 de noviembre la herramienta Non-Filers , en la que pueden brindar su información para el procesamiento de su cheque de $1,200 si la utilizan como individuos y de $2,400 si la usan como una pareja casada.

"El tiempo se acaba para quienes normalmente no presentan una declaración de impuestos (...) el registro es rápido y sencillo, y pedimos a las personas que compartan esta información para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible antes de la fecha límite", agregó Rettig.

Es importante que tengan en cuenta que la carta se refiere el cheque de ayuda aprobado en el masivo paquete federal por $2.2 billones (trillions en inglés) en marzo pasado. Las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo económico entre el Congreso y la Casa Blanca siguen entrampadas, más aún luego de las elecciones presidenciales, y no se vislumbra en este momento una pronta aprobación.

Urgen recurrir a los datos del Medicaid y los cupones de alimentos

Si bien el IRS envió millones de cartas en un intento por llegar a las personas de bajos recursos, un informe reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO en inglés) recomendó a esa agencia elevar sus esfuerzos. La GAO precisó que el IRS ha utilizado su información, de la Administración del Seguro Social, de la Administración de Veteranos y del retiro ferroviario, "pero no ha explorado otras fuentes de datos que podrían identificar beneficiarios elegibles".

"El Tesoro ha dicho que los beneficiarios de Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés) probablemente contienen un número significativo de personas que no declaran impuestos y que aún no reciben el pago de impacto económico (o EIP en inglés). Sin embargo, ni el Tesoro ni el IRS tienen planes para obtener esos datos de los Departamentos de Salud y de Agricultura", explicó la GAO.



La recomendación de recurrir a los bancos de datos de los beneficiarios de Medicaid y los cupones de alimentos para tratar de que todos reciban su cheque de ayuda fue hecha hace meses por el Center on Budget and Policiy Priorities (CBPP). En un informe, el CBPP advirtió que unos 12 millones de personas de bajos recursos, la mayor parte hispanos y afroestadounidenses, podrían quedarse sin su cheque de ayuda por la pandemia debido a que no les resultaba fácil acceder a la herramienta del IRS para solicitarlo.