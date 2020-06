12 millones de personas, muchos latinos, pueden quedarse sin el 'cheque' de ayuda de $1,200, advierte grupo

Unos 12 millones de personas de bajos recursos, la mayor parte hispanos y afroestadounidenses, pueden quedarse sin su 'cheque' de ayuda por la pandemia debido a que no les resulta fácil acceder a una herramienta del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) para solicitarlo, advirtió el Center on Budget and Policiy Priorities (CBPP) en un informe.