El IRS intenta ubicar a 9 millones de personas que no han recibido el cheque de $1,200 (la mayoría en California y Texas)

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) comenzó a enviar cartas para tratar de contactar a casi 9 millones de personas de bajos recursos que probablemente son elegibles al cheque de ayuda de $1,200 y aún no lo han reclamado. Buena parte de esas personas se encuentran en California, Texas, Nueva York y Florida –estados con una vasta población hispana– , de acuerdo a un desglose por estado preparado por la agencia.

Se trata de personas cuyos ingresos no superan los $12,200 anuales ($24,400 en el caso de las parejas casadas) o que simplemente no generan ingresos y que no presentaron una declaración de impuesto en 2018 o 2019. Recibirán una carta como esta y deben corroborar que sean elegibles a la ayuda.