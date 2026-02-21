Asalto al Capitolio JP Morgan admite que cerró cuentas de Trump tras el asalto al Capitolio en 2021 Un exdirectivo de la financiera indicó que en febrero de 2021, JPMorgan informó a los demandantes que ciertas de banca privada o comercial serían cerradas.

La financiera JPMorgan Chase admitió por primera vez que, tras el asaltó del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, cerró las cuentas bancarias del entonces presidente Donald Trump y varias de sus empresas.

De acuerdo con la agencia The Associated Press (AP), en un expediente judicial presentado esta semana en la demanda de Donald Trump contra el banco y su director Jamie Dimon, por la suma de 5 mil millones de dólares.

El presidente Trump argumenta que sus cuentas fueron cerradas por motivos políticos, lo que repercutió en operaciones comerciales de sus empresas.

El exdirector administrativo de JPMorgan, Dan Wilkening, indicó que a inicios de 2021, la financiera informó a los demandantes que ciertas cuentas en los bancos privados y comerciales de JPMorgan serían cerradas.

La demanda de Trump vs JPMorgan Chase

Donald Trump presentó inicialmente una demanda contra JPMorgan Chase en un tribunal estatal de Florida, donde tiene su residencia principal. Esta semana, el banco solicitó trasladar el caso a un tribunal federal y cambiar la jurisdicción a Nueva York, lugar donde estaban las cuentas involucradas y donde Trump desarrolló gran parte de sus negocios.

En su demanda, Trump acusó al banco de difamación comercial y de violar leyes estatales y federales sobre prácticas comerciales injustas y engañosas, en torno al cierre de sus cuentas bancarias y a las razones que motivaron esa decisión.

Según el escrito original, Trump intentó comunicarse directamente con el director ejecutivo del banco, Jamie Dimon, tras recibir notificaciones de que sus cuentas serían cerradas. Afirmó que Dimon le prometió investigar lo ocurrido, pero que posteriormente no le dio seguimiento al asunto.

Los abogados del presidente también sostienen que el banco lo incluyó, junto con sus empresas, en una supuesta “lista negra” reputacional utilizada por JPMorgan y otras entidades para restringir futuras aperturas de cuentas. Por su parte, la defensa del banco respondió que contestará adecuadamente cuando los demandantes definan con precisión a qué se refieren con ese término, y reiteró que considera que la demanda carece de fundamento.

El caso se centra en la llamada “desbancarización”, práctica mediante la cual una entidad financiera cierra cuentas o se niega a prestar servicios a un cliente. Este tema cobró relevancia nacional durante la denominada Operation Choke Point, cuando sectores conservadores acusaron a la administración de Barack Obama de presionar a bancos para cortar vínculos con determinadas industrias.

Trump y otros líderes conservadores han sostenido que fueron excluidos del sistema bancario por razones de “riesgo reputacional” tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos, en enero de 2021.

