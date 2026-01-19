Defensa aeroespacial de EE UU refuerza presencia en la región ártica de Groenlandia
Aeronaves del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte llegarán a base espacial Pituffik en coordinación con Dinamarca y Canadá para operaciones de defensa.
El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte ( NORAD) desplegará aeronaves militares en la Base Espacial Pituffik, ubicada en Groenlandia, como parte de actividades planificadas de defensa continental.
Según informó el comando militar este lunes, las operaciones involucran aviones provenientes de bases en Estados Unidos continental y Canadá. La actividad se realizará en el marco de la cooperación de defensa entre Estados Unidos, Canadá y el Reino de Dinamarca.
Coordinación diplomática con gobiernos involucrados
El comunicado señala que la actividad fue coordinada con el Reino de Dinamarca y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas necesarias. El Gobierno de Groenlandia también fue informado de las actividades planificadas.
NORAD indicó que realiza rutinariamente operaciones sostenidas y dispersas en defensa de América del Norte, a través de una o las tres regiones del comando: Alaska, Canadá y Estados Unidos continental.
La Base Espacial Pituffik representa una ubicación estratégica en el Ártico para operaciones de vigilancia y defensa aeroespacial. Las aeronaves se desplegarán desde instalaciones militares norteamericanas para apoyar diversas actividades del comando.
Amenaza rusa en Groenlandia, dice Trump
El despliegue militar se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que ha llegado el momento de "alejar la amenaza rusa" de Groenlandia. El mandatario acusó que Dinamarca no ha logrado ese distanciamiento en dos décadas.
La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que 'tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia'. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto.Trump el 18 de enero en su plataforma Truth Social.
"¡Ha llegado el momento, y se hará!", advirtió el presidente estadounidense, sin especificar cómo logrará ese alejamiento.
Trump lleva semanas subrayando que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla para frenar que China o Rusia ocupen ese territorio. El sábado 17 de enero amenazó con imponer aranceles del 10% desde el 1 de febrero a productos de ocho naciones europeas, incluyendo Dinamarca, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexión.