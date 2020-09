Estas son las 63 tiendas de Bed Bath & Beyond que cerrarán este año

Bed Bath & Beyond dio detalles de las primeras 63 tiendas que cerrará antes de fin de año como parte de un plan de reestructuración ante la crisis de covid-19.

La noticia llega después de que la cadena de tiendas de artículos del hogar anunció en julio que cerraría aproximadamente 200 tiendas durante los próximos dos años. La cadena también dijo el mes pasado que eliminaría 2,800 puestos de trabajo mientras intenta racionalizar sus operaciones y apuntalar sus finanzas.

El director ejecutivo, Mark Tritton, dijo que los cierres ahorrarían a la compañía entre 250 y 350 millones de dólares anuales.

En un comunicado de prensa enviado en julio pasado, Tritton dijo que la pandemia de coronavirus "se sintió en todo nuestro negocio durante nuestro primer trimestre fiscal, incluida la pérdida de ventas debido al cierre temporal de tiendas".

La compañía con sede en Union, Nueva Jersey, dijo que la acción está diseñada para reducir capas a nivel corporativo, reposicionar las operaciones de campo para servir mejor a los clientes que compran más en línea, así como realinear la tecnología, su red de suministro y equipos de comercialización.

La cadena, que también opera Buybuy Baby, Christmas Tree Shops y Harmon Face Values, tenía un total de 1,478 tiendas al 30 de mayo. Unas 955 de ellas son tiendas Bed Bath & Beyond.

Con respecto al 20% de cupones de descuento en la tienda que ha estado acumulando durante años, la tienda informó que aún pueden seguirse usando. Sin embargo, en las tiendas programadas para cerrar, se espera que el uso de cupones se detenga una vez que comiencen las ventas de liquidación, una práctica común en las ventas de negocios que están por cerrar.

Esta es la dirección de las 63 tiendas que cerrarán antes de fin de año:

Alabama:



-1640 Gadsden Highway, in Birmingham

-300 Colonial Promenade Parkway, in Alabaster

Arizona:



-10845 North Tatum Blvd, in Phoenix

California:



-39125 Fremont Hub, in Fremont

-10822 Trinity Parkway, in Stockton

-12410 Amargosa Road, in Victorville

-21640 Valley Blvd, in City of Industry

-6365 Pats Ranch Road, in Mira Loma

-2449 Golden Hill Road, in Paso Robles

Colorado:



-4735 29th Street, in Greeley

-23901 E. Orchard Road, in Aurora

Connecticut:



-13 Sugar Hollow Road, in Danbury,

-1212 Boston Post Road, in Milford

-1603 Southeast Road, in Farmington

-1914 East Street, in Torrington

Florida:



-5803 S US Highway 17/92, in Casselberry

-11470 Pines Blvd, in Pembroke Pines

-10856 SW Village Parkway, in Port St. Lucie

Georgia:



-6680 Douglas Blvd, in Douglasville

Illinois:



-203 Orland Park Pl, in Orland Park

-2838 North Broadway, in Chicago

-2530 Sycamore Road, in Dekalb

-734 East Boughton Road, in Bolingbrook

Indiana:



-8655 N. River Crossing Blvd, in Indianapolis

-2520 East 79th Ave, in Merrillville

-280 N. Gates Drive, in Bloomington

-6010 West 86th Street, in Indianapolis

Kentucky:



-3220 Nicholasville Road, in Lexington

Louisiana:



-901 Manhattan Blvd, in Harvey

Maryland:



-558 N. Frederick Ave, in Gaithersburg

-7000 Arundel Mills Circle, in Hanover

-2653 N. Salisbury Blvd, in Salisbury

Maine:



-730 Center Street, in Auburn

Michigan:



-3180 Fairline Drive, in Allen Park

Missouri:



-8520 North Evanston Ave, in Kansas City

Carolina del Norte:



-8241 Concord Mills Blvd, in Concord

-6270 Glenwood Ave, in Raleigh

Nebraska:



-5040 N. 27th Street, in Lincoln

New Jersey:



-4075 Route 9, in Howell

-202 Enterprise Drive, in Rockaway

New York:



-3349 Monroe Ave, in Rochester

-410 E. 61st Street, in New York

-2700 Veterans Road West, in Staten Island

-21855 Towne Center Drive, in Watertown

-3597 W Genesee Street, in Syracuse

-40-24 College Point Blvd, in Flushing

Ohio:



-1230 S. Holland Sylvania Road, in Holland

-1750 Hill Road North, in Pickerington

-2720 Towne Drive, in Beavercreek

-1170 Polaris Parkway, in Columbus

Oregon:



-719 NW 12th Street, in Gresham

Pennslyvania:



-2410 Chemical Road, in Plymouth Meeting

Tennessee:



-211 Opry Mills Drive, in Nashville

Texas:



-9333 Research Blvd, in Austin

-853 Northeast Mall Drive, Hurst

-7616 Denton Highway, in Watauga

-5752 Highway 6, in Missouri City

Utah:



-2159 Harris Blvd, in Layton

-7142 South Plaza Center Drive, in West Jordan

Virginia:



-900 Army Navy Drive, in Arlington

Washington:



-1130 S.E. Everett Mall Way, in Everett

Wisconsin:



-605 Main Street, in Brookfield

West Virginia:



-172 Retail Commons Parkway, in Martinsburg

