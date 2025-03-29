La lista de las 27 tienda de Kohl’s que cerrarán en varios estados, algunas de ellas desde este fin de semana

Video 7-Eleven cerrará más de 400 tiendas próximamente: estas son las razones

Kohl's, la cadena minorista de grandes almacenes, comenzará el cierre de algunas de sus tiendas este fin de semana, de acuerdo con información publicada en el sitio web de la compañía.

La cadena anunció en enero “cambios inmobiliarios para 2025”, incluido el cierre de su Centro de Cumplimiento de Comercio Electrónico (EFC) de San Bernardino en mayo, cuando expire el contrato de arrendamiento de esa instalación, y el cierre de 27 tiendas para abril, aunque no especificó el día.

Sin embargo, aunque el cierre estaba programado para el próximo mes, Kohl´s adelantó el cierre de algunas sucursales para este 29 de marzo, como la sucursal de Venture Pointe Shop Center 2050 en Georgia.

El cierre de estas 27 tiendas, de sus más de 1,150 establecimientos, se debe a que estas ubicaciones específicas “eran tiendas de bajo rendimiento”, dice el comunicado.

La empresa informó que “todos los empleados han sido informados y se les ha ofrecido una indemnización competitiva o la posibilidad de solicitar otros puestos vacantes en Kohl's”.

Te dejamos la lista completa de las 27 tiendas que comenzarán a cerrar este fin de semana y durante abril.

Estas son las 27 tiendas de Kohl´s que cerrarán en varios estados

Alabama

Spanish Fort - 21000 Town Center Ave.

Arkansas

Little Rock West - 13909 Chenal Pkwy.

California



Balboa (San Diego) - 5505 Balboa Ave.

Encinitas - 134 N El Camino Real

Fremont - 43782 Christy St.

Mountain View - 350 Showers Dr.

Napa - 1116 1st St.

Pleasanton - 4525 Rosewood Dr.

Point West (Sacramento) - 1896 Arden Way

San Rafael - 5010 Northgate Dr.

San Luis Obispo - 205 Madonna Rd.

Westchester - 8739 S Sepulveda Blvd.

Colorado

Arapahoe Crossing (Aurora) - 6584 S Parker Rd.

Georgia

Duluth - 2050 W Liddell Rd.

Idaho

Boise - 400 N Milwaukee St.

Illinois

Plainfield - 11860 S Route 59

Spring Hill (West Dundee) - 3000 Spring Hill Ring Rd.

Massachusetts

Stoughton - 501 Technology Center Dr.

New Jersey

East Windsor - 72 Princeton Hightstown Rd.

Ohio

Blue Ash - 4150 Hunt Rd.

Forest Park (Cincinnati) - 100 Cincinnati Mills Dr.

Oregon

Portland Gateway - 10010 NE Halsey St.

Pennsylvania

Pottstown - 351 W Schuylkill Rd.

Texas

North Dallas - 18224 Preston Rd.

Utah

Riverton - 13319 S 3600 W Ste 13LOT

Virginia

Herndon - 2100 Centreville Rd.

Williamsburg - 100 Gristmill Plz

