La fiebre del oro: por qué Costco está vendiendo casi $200 millones en lingotes cada mes

Video La fiebre del oro en Costco: se agotan los lingotes que el supermercado vendía en línea

A finales del pasado verano, Costco se robó titulares al anunciar la venta de lingotes de oro por internet para sus suscriptores. Menos de un año después, los ingresos de la cadena por el preciado metal podrían estar alcanzando hasta 200 millones de dólares al mes, según un análisis de Wells Fargo.

"Nuestro trabajo sugiere que ha habido un interés significativo dados los precios agresivos de COST (Costco) y el alto nivel de confianza de los clientes", dijo Edward Kelly, analista de acciones del banco, en una nota a los clientes esta semana, citada por el medio CNBC. "La frecuencia cada vez mayor de las publicaciones en Reddit, las rápidas ventas de productos en línea y las sólidas ventas mensuales de eComm de COST sugieren un fuerte repunte en el impulso desde el lanzamiento", agregó.

El nuevo estimado representa un gran incremento en las ventas de lingotes de oro con respecto al debut del producto en agosto pasado, que ya fue positivo, y generó unos $100 millones en ventas en su primer trimestre fiscal en el mercado.

El supermercado vende lingotes de 1 onza hechos de oro casi puro de 24 quilates, a un precio que no se revela en línea para quienes no son miembros, pero que se calcula actualmente en poco más de $2,400, pues se vende a un estimado del 2% por encima del llamado precio spot o precio al contado, que en los metales preciosos fluctúa constantemente. La mañana del martes, cuando el Wells Fargo envió su carta a los clientes con el estimado de ventas, el precio spot del oro rondaba los 2,357 dólares la onza.

En general, el precio del oro ha estado en alza este año y su precio spot ha subido más de un 13%, frente al impacto de la inflación y las preocupaciones por la situación fiscal de EEUU. Bank of America estima que el precio de la onza de oro seguirá subiendo y alcanzará los $3,000 para finales de este año.

El oro se considera una protección natural contra la inflación, lo cual, sumado a un contexto de tensiones internacionales y guerras e inestabilidad financiera, hace que muchos prefieran invertir en el preciado metal. Pero no solo los bancos están comprando oro —sobre todo los asiáticos—, sino también los ciudadanos comunes, que han visto en las ventas de lingotes de Costco una forma fácil y rápida de invertir sus ganancias en un bien duradero y valioso.

Para tener en cuenta cuántas personas se están sumando a la compra de oro, basta con saber que Costco pone restricciones: cada cliente miembro solo puede comprar cinco lingotes (al principio eran solo dos).



Sin embargo, según explicó el analista de Wells Fargo, aunque los ingresos de Costco por las ventas de oro se han multiplicado, estos no se notan tanto en las ganancias finales ya que la cadena no solo obtiene una prima baja sino que también ofrece un reembolso en efectivo del 2% para sus miembros ejecutivos y de otro 2% para quienes usan sus tarjetas de crédito Citigroup.

"Los precios a ese nivel y los costos de envío sugieren que, en el mejor de los casos, es un negocio con ganancias muy bajas", escribió el analista, citado en CNBC.

¿Es recomendable comprar oro físico?

Aunque en tiempos de inflación, incertidumbre, inestabilidad financiera y geopolítica se considera al oro como una manera de proteger el patrimonio, en términos generales, y muchos buscan invertir en el preciado metal, no todos los expertos y analistas coinciden en cuán recomendable es esta iniciativa para los ciudadanos comunes.

Suze Orman, asesora financiera, dijo a CNN que no recomendaba ese tipo de inversión en oro físico: "Es otra cosa que luego tienes que vender", advirtió, y según algunos expertos del mercado, a veces cuesta obtener un precio justo.

Para Orman, las personas que compran lingotes muchas veces no están al tanto de todo lo que ello conlleva. Hay que hacerlos inspeccionar, guardarlos en un lugar seguro, etc. Además, a diferencia de invertir en acciones o fondos, al comprar una barra de oro solo se generarán ingresos al venderla.

Orman recomienda mejor para los ciudadanos comunes que quieran protegerse con oro, hacerlo en un fondo cotizado en bolsa (ETF). También se pueden comprar acciones de empresas mineras que se dedican a la extracción y producción del metal precioso. Pero en general, toda inversión tiene un riesgo.

Forbes matiza que "en comparación con las acciones en papel, el oro físico brinda a los inversores la capacidad de mantener físicamente una inversión sobre la que tienen control total en todo momento".

"Un 'pagaré' respaldado en oro sigue siendo un 'pagaré'", asegura la publicación, que también advierte que las acciones en compañías mineras y fondos cotizados en bolsa presentan un riesgo de contraparte y también sistémico. Por ejemplo, quien invierte en acciones de una empresa de oro, se expone a las condiciones económicas y reguladoras del país de origen de esa empresa.